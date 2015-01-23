Как рассказала Акгуль КАРАСАЕВА, практически все процессы ведутся при помощи аудиозаписи, и иногда видеозаписи. При обращении участников процесса, предоставляется аудиозапись и копия протокола. Однако с нового года в гражданско-процессуальное законодательство были внесены изменения по поводу электронного протокола. - Я давно предлагала для практики провести процесс с применением электронного протокола, - рассказала Акгуль КАРАСАЕВА. - И вот нам пришло письмо из уголовного суда, которое допускает ведение электронного протокола, а также примерный образец. Мы уже провели первый процесс по убийству, компьютерный вариант протокола которого полностью на электронном носителе. Мы сразу предупредили участников этого процесса, что ведется запись и протокол будет в электронном виде, чтобы они не допускали небрежностей в высказываниях. И предупредили, что все участники процесса могут получить электронную копию протокола. Это очень удобно. Также Акгуль КАРАСАЕВА рассказала и еще об одном обязательном новшестве - теперь приговор будет оглашаться полностью. - Раньше на приговоре оглашали только вводно-резолютивную часть, теперь по новому уголовно-процессуальному кодексу приговор будет оглашаться на суде полностью, - пояснила судья. По словам судьи, в 2014 году было рассмотрено 103 уголовных дела, из них по 87 были приняты решения. Было рассмотрено 16 дел в отношении женщин, 2 дела в отношении несовершеннолетних с участием присяжных заседателей, а также было 7 частных постановлений в адрес сотрудников внутренних дел и прокуратуры.