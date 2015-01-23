karasaeva_smus Об этом сегодня, 23 января, на брифинге для журналистов сообщила председатель специализированного межрайонного уголовного суда по ЗКО Акгуль КАРАСАЕВА. Как рассказала Акгуль КАРАСАЕВА, практически все процессы ведутся при помощи аудиозаписи, и иногда видеозаписи. При обращении участников процесса, предоставляется аудиозапись и копия протокола. Однако с нового года в гражданско-процессуальное законодательство были внесены изменения по поводу электронного протокола. - Я давно предлагала для практики провести процесс с применением электронного протокола, - рассказала Акгуль КАРАСАЕВА. - И вот нам пришло письмо из уголовного суда, которое допускает ведение электронного протокола, а также примерный образец. Мы уже провели первый процесс по убийству, компьютерный вариант протокола которого полностью на электронном носителе. Мы сразу предупредили участников этого процесса, что ведется запись и протокол будет в электронном виде, чтобы они не допускали небрежностей в высказываниях. И предупредили, что все участники процесса могут получить электронную копию протокола. Это очень удобно. Также Акгуль КАРАСАЕВА рассказала и еще об одном обязательном новшестве - теперь приговор будет оглашаться полностью. - Раньше на приговоре оглашали только вводно-резолютивную часть, теперь по новому уголовно-процессуальному кодексу приговор будет оглашаться на суде полностью, - пояснила судья. По словам судьи, в 2014 году было рассмотрено 103 уголовных дела, из них по 87 были приняты решения. Было рассмотрено 16 дел в отношении женщин, 2 дела в отношении несовершеннолетних с участием присяжных заседателей, а также было 7 частных постановлений в адрес сотрудников внутренних дел и прокуратуры. Фото Медета МЕДРЕСОВА