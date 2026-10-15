Учёные назвали 17 глобальных угроз человечеству: две из них могут привести к вымиранию

Международная группа учёных определила основные угрозы здоровью человечества в XXI веке. Среди 17 глобальных рисков исследователи выделили два сценария, которые потенциально могут привести к вымиранию людей: ядерный конфликт и злонамеренное использование искусственного интеллекта. При этом наибольший предотвратимый ущерб здоровью населения, согласно исследованию, может быть связан с ожирением. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet, передает МойГород

Какие угрозы могут привести к вымиранию человечества

Пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько уязвимым может оказаться человечество перед масштабными кризисами. Чтобы оценить риски будущего, несколько десятков исследователей провели комплексный анализ 17 глобальных угроз, способных повлиять на здоровье и продолжительность жизни людей до конца XXI века.

Учёные оценивали не только вероятность возникновения катастроф, но и потенциальный ущерб, которого можно избежать благодаря своевременным мерам. По мнению авторов, даже наиболее опасные сценарии не обязательно должны реализоваться: многое зависит от решений правительств, международных организаций и научного сообщества.

«Поразительно не только то, насколько велики эти угрозы, но и то, что человечество всё ещё способно действовать», — заявил один из руководителей исследовательской комиссии, врач и экономист в области здравоохранения Кристофер Мюррей из Вашингтонского университета.

По его словам, решения, принимаемые нынешними лидерами, будут определять здоровье и благополучие следующих поколений.

Для оценки последствий специалисты использовали математическое моделирование на период с 2025 по 2100 год. Основным показателем стали потерянные годы здоровой жизни. Он учитывает как преждевременную смерть, так и время, прожитое с заболеваниями, травмами или инвалидностью. Один потерянный год соответствует году жизни, который человек мог бы прожить в полном здоровье.

Исследователи сравнили благоприятные и неблагоприятные сценарии развития событий, чтобы определить масштаб потенциально предотвратимого ущерба.

Особую категорию составили две угрозы, которым авторы присвоили статус обладающих «потенциалом вымирания».

Первая связана со злонамеренным использованием искусственного интеллекта. В частности, технологии могут быть применены для разработки нового биологического оружия, способного вызвать масштабные последствия для человечества.

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Вторая угроза — ядерный конфликт. Помимо непосредственных разрушений и гибели людей, полномасштабная ядерная война может привести к резкому сокращению производства продовольствия и массовому голоду.

Учёные подчёркивают, что вероятность реализации таких сценариев до конца столетия оценивается как низкая. Однако масштаб возможных последствий настолько велик, что эти риски требуют серьёзного внимания.

Почему в исследование не вошли астероиды и супервулканы

Не все теоретически возможные катастрофы включили в итоговый перечень. В частности, исследователи не стали учитывать столкновение Земли с крупным астероидом и извержение супервулкана. Причина заключается в чрезвычайно низкой вероятности подобных событий в XXI веке.

Отдельно рассматривалась угроза, связанная с созданием так называемой зеркальной жизни. Речь идёт об искусственных организмах, молекулы которых имеют зеркальную структуру по отношению к молекулам привычных форм жизни. В теории такие организмы могут представлять серьёзную опасность для существующих экосистем и человека.

Однако поскольку зеркальная жизнь пока не создана, исследователи сочли преждевременным рассчитывать количественные показатели связанного с ней риска.

Какие ещё 15 угроз угрожают здоровью людей

Помимо двух сценариев с потенциалом вымирания, учёные выделили ещё 15 глобальных угроз. Для каждой из них разница между благоприятным и неблагоприятным прогнозами до 2100 года превышает миллиард потерянных лет здоровой жизни.

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Чтобы нагляднее представить масштаб, авторы сравнили эти показатели с последствиями пандемии COVID-19. По их оценке, миллиард потерянных лет здоровой жизни приблизительно соответствует ущербу от двух пандемий такого масштаба.

В список вошли:

загрязнение воздуха;

устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам;

недоедание среди детей;

изменение климата;

сокращение международного финансирования здравоохранения;

обычные вооружённые конфликты;

чрезмерное употребление алкоголя;

повышенное артериальное давление;

экономическое неравенство;

недостаточный уровень образования;

пандемии естественного происхождения;

ожирение;

проблемы психического здоровья;

курение;

старение населения, сопровождающееся ухудшением здоровья.

Эти факторы отличаются по характеру и масштабу воздействия. Одни способны провоцировать острые кризисы, другие постепенно увеличивают заболеваемость и сокращают продолжительность здоровой жизни миллионов людей.

Ожирение оказалось на первом месте по потенциальному ущербу

Одним из наиболее неожиданных результатов исследования стало первое место ожирения среди 15 угроз по объёму потенциально предотвратимых потерь здоровой жизни.

При этом специалисты учитывали не только избыточную массу тела, но и связанные с ней факторы, включая несбалансированное питание и недостаточную физическую активность.

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Согласно моделированию, разница между наиболее благоприятным и неблагоприятным сценариями по этому фактору к 2100 году составляет 23,1 миллиарда потерянных лет здоровой жизни. Это сопоставимо с последствиями примерно 46 пандемий коронавируса.

Таким образом, улучшение питания, повышение физической активности и профилактика ожирения могут иметь огромное значение для здоровья населения в долгосрочной перспективе.

При этом первое место в рейтинге не означает, что ожирение опаснее ядерной войны или злонамеренного использования искусственного интеллекта. В данном случае исследователи сравнивают объём потенциально предотвращаемого ущерба здоровью, тогда как две другие угрозы рассматриваются с точки зрения возможности глобальной катастрофы и вымирания человечества.

Следом за ожирением по величине потенциально предотвратимого ущерба расположились недостаточный уровень образования и экономическое неравенство.

Моделирование показало, что повышение доступности и качества образования может существенно сократить глобальное бремя заболеваний. Его положительное влияние связано не только с улучшением здоровья, но и с возможным замедлением роста численности населения.

Экономическое неравенство также оказалось одним из значимых факторов, способных определять масштабы будущих потерь здоровья во всём мире.

Сколько здоровых лет человечество может потерять до 2100 года

Чтобы оценить общую картину, исследователи рассчитали совокупное бремя болезней и травм в период с 2025 по 2100 год при базовом сценарии развития событий.

По результатам моделирования, показатель составил около 246 миллиардов потерянных лет здоровой жизни. Для сравнения, это приблизительно соответствует последствиям 500 пандемий коронавируса.

Однако авторы предупреждают, что показатели отдельных угроз нельзя просто складывать. Многие факторы взаимосвязаны и могут одновременно влиять на одних и тех же людей. Например, нездоровое питание, ожирение и недостаточная физическая активность способны совместно повышать риск развития одних и тех же заболеваний.

Если учитывать последствия каждого фактора отдельно, не принимая во внимание пересечения, итоговые оценки могут оказаться существенно завышенными.

Именно взаимосвязь глобальных угроз исследователи считают одним из ключевых выводов работы. По их мнению, борьба с отдельными заболеваниями и факторами риска без комплексного подхода не позволит эффективно защитить здоровье населения в долгосрочной перспективе.

Какие меры предлагают учёные

Для снижения глобальных рисков авторы исследования выделили три основных направления действий.

Первое — укрепление систем здравоохранения. Правительствам необходимо создавать и финансировать структуры, способные сохранять работоспособность в условиях кризисов, своевременно выявлять угрозы и эффективно реагировать на них.

Второе — увеличение инвестиций в научные разработки. Особое значение исследователи придают прорывным технологиям в медицине, климатических исследованиях и других областях, которые могут помочь предотвратить масштабные угрозы или уменьшить их последствия.

Третье — создание международной системы мониторинга. Она должна постоянно отслеживать глобальные риски для здоровья, анализировать изменения ситуации и регулярно обновлять прогнозы по мере появления новых научных данных.

Редакторы The Lancet в сопроводительном материале отметили, что важность исследования заключается в переходе от изучения отдельных факторов риска к комплексной оценке угроз для всего человечества.

«Неприятная реальность заключается в том, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, многочисленны, сложны и трудноразрешимы», — отмечают редакторы журнала.

По их мнению, результаты работы могут стать основой для разработки новых мер на международном, региональном и национальном уровнях. Для этого необходимо расширить представления о наиболее серьёзных опасностях и уделять внимание не только чрезвычайным событиям, но и факторам, которые постепенно ухудшают здоровье населения.

Главный вывод исследования заключается в том, что будущее человечества зависит не только от вероятности глобальных катастроф, но и от готовности общества действовать на опережение. Своевременные решения в области здравоохранения, науки, образования и международного сотрудничества способны предотвратить значительную часть будущих потерь и сохранить миллиарды лет здоровой жизни.