Ученые объяснили, почему женщины чаще страдают от жары

Высокие температуры влияют на людей по-разному, однако многие женщины отмечают, что летний зной переносится ими тяжелее, чем мужчинами. По словам специалистов, это связано с рядом физиологических особенностей организма, передает МойГород.

Одной из основных причин ученые называют различия в системе терморегуляции. В среднем женский организм начинает активно выделять пот позже и в меньшем объеме, чем мужской, даже при одинаковой температуре воздуха и уровне физической нагрузки. Из-за этого естественное охлаждение организма происходит менее эффективно.

Кроме того, у женщин обычно выше процент подкожной жировой ткани, которая способствует сохранению тепла. В жаркую и влажную погоду это может затруднять теплообмен с окружающей средой.

Немаловажную роль играют и гормональные изменения. Во второй фазе менструального цикла, во время беременности, а также в период менопаузы температура тела может быть немного выше, поэтому высокая температура воздуха ощущается сильнее.

При этом специалисты подчеркивают, что женщины способны лучше адаптироваться к продолжительному воздействию жары при умеренных физических нагрузках. Однако в условиях экстремально высоких температур они могут быстрее испытывать слабость и дискомфорт.

Врачи рекомендуют в жаркую погоду пить достаточное количество воды, ограничивать пребывание под открытым солнцем в самые жаркие часы, выбирать легкую одежду из натуральных тканей и чаще находиться в прохладных помещениях. Если появляются признаки перегрева — головокружение, слабость, тошнота или спутанность сознания, необходимо как можно скорее переместиться в прохладное место и при необходимости обратиться за медицинской помощью.