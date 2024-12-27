Учителя истории и зубтехника из Актобе осудили за нарколабораторию и убийство

26 декабря в суде Актюбинской области огласили приговор в отношении двоих мужчин. Их обвинили сразу по двум статьям уголовного кодекса - незаконное изготовление , хранение психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере и убийство. Один их мужчин работал учителем истории, второй - зубным техником.

26 декабря в суде Актюбинской области огласили приговор в отношении двоих мужчин. Их обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса - незаконное изготовление, хранение психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере и убийство. Один из мужчин работал учителем истории, второй - зубным техником.

Из материалов дела следует, что подсудимые с марта 2023 года по 13 января 2024 года использовали арендованное помещение в гаражном кооперативе в качестве «подпольной» лаборатории по изготовлению психотропных веществ и их аналогов. При этом они использовали оборудование и реагенты. Полученный в особо крупном размере мефедрон мужчины продавали. Позже преступники решили привлечь третьего мужчину, который должен был заниматься сбытом наркотиков. Однако тот отказался.

В январе 2024 года его арестовали на 20 суток по административному делу. При обыске у него нашли наркотики, которые он хранил для себя и полицейские возбудили уголовное дело. Один из подсудимых, узнав об этом, испугался, что тот их сдаст и даст против них показания. Тогда они решили убить его.

Подсудимые 13 января 2024 года примерно в 17.30, осуществляя свой преступный замысел, направленный на убийство, обманным путем вывезли знакомого в укромное место, где один из подсудимых умышленно нанес ножом несколько ударов по телу потерпевшего. Последний умер на месте.

На суде оба подсудимых вину не признали, и пытались свалить вину друг на друга. Суд, признал их виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. С осужденных суд взыскал в пользу потерпевших по 10 миллионов тенге с каждого в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.