Студент колледжа из Атырау стал обвиняемым по делу об убийстве и наркоторговле

Студент медицинского курса Атырауского многопрофильного колледжа оказался в центре громкого уголовного расследования в Актобе, передает azh.kz. Молодой человек использовал свои знания в химии для организации нарколаборатории по производству мефедрона. Согласно обвинительному заключению, он намеренно создал лабораторию с целью незаконного обогащения и распространения наркотика на территории Актюбинской области.

Студент медицинского курса Атырауского многопрофильного колледжа оказался в центре громкого уголовного расследования в Актобе, передает azh.kz. Молодой человек использовал свои знания в химии для организации нарколаборатории по производству мефедрона.

- В целях незаконного обогащения и улучшения своего материального положения он задумал преступный план - организовать нарколабораторию на территории Актобе для производства синтетического наркотика с последующим сбытом, - говорится в обвинительном заключении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

В деле также упоминается преподаватель истории актюбинской IT-школы, который является родственником студента и, по версии следствия, принимал активное участие в организации производства наркотиков. Наряду с обвинениями в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков, дело осложняется и обвинением в убийстве.

Как отмечает следствие, убийство произошло после того, как местный житель узнал слишком много о нарколаборатории и её деятельности. Это, по версии правоохранителей, могло поставить под угрозу безопасность преступной группы.

Производство мефедрона, по данным гособвинения, велось в гараже, и с помощью данной нарколаборатории организаторы планировали заработать миллионы тенге. Следственные органы полагают, что действия преступников могли нанести существенный вред как на местном уровне, так и за его пределами. В настоящее время приговор по делу не вынесен, и оно продолжает рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области.

Напомним, с начала 2024 года ДП ЗКО задержала 25 человек, занимавшихся распространением наркотиков, среди них шесть подростков. В числе задержанных оказался студент первого курса колледжа в Уральске. При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 25 zip-пакетов, содержащих кристаллическое вещество серого цвета со специфическим запахом.