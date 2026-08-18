Какая погода ждет жителей ЗКО и запада Казахстана 19 августа

На западе Казахстана 19 августа сохранится сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность, однако в некоторых областях возможны локальные дожди и грозы.

Как сообщают синоптики РГП "Казгидромет", 19 августа, в Западно-Казахстанской области и Уральске сохранится погода без осадков. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+20 °C, днем столбики термометров поднимутся до +32...+34 °C.

В Атырауской области осадков не ожидается, днем сильная жара достигнет +35...+38 °C (в Атырау - до +35...+37 °C). В г. Атырау температура воздуха ночью составит +21...+23 °C, днем +35...+37 °C.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются дождь с грозой, при этом днем сохранится сильная жара в пределах +38...+40 °C. В Актау временами ожидаются дождь и гроза, температура воздуха ночью +22...+24 °C, днем +32...+34 °C.

В Актюбинской области ночью на севере и юге ожидает небольшой дождь с грозой. Днем по области и в Актобе прогнозируется сильная жара до +35 °C. В Актобе температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днем +33...+35 °C.