Учитель в Актобе получила выговор за запись в дневнике ребенка

Родители второклассника уверены, что педагог нанесла мальчику психологическую травму, сделав оскорбительную запись в его дневнике. Теперь они требуют с учителя 300 000 тенге. Фото страницы из дневника ребенка В Актобе родители ученика 2 класса образцовой школы-гимназии судятся с бывшим классным руководителем своего ребенка. В исковом заявлении они утверждают, что педагог при всем классе унизила ребенка, а также сделала «оскорбительную» запись в дневнике. Инцидент произошел в феврале этого года в гимназии №11 г. Актобе. Кто-то из учеников школы сходил мимо унитаза. Техперсонал учебного заведени