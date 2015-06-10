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Происшествия Социум

Учитель в Актобе получила выговор за запись в дневнике ребенка

Родители второклассника уверены, что педагог нанесла мальчику психологическую травму, сделав оскорбительную запись в его дневнике. Теперь они требуют с учителя 300 000 тенге. Фото страницы из дневника ребенка В Актобе родители ученика 2 класса образцовой школы-гимназии судятся с бывшим классным руководителем своего ребенка. В исковом заявлении они утверждают, что педагог при всем классе унизила ребенка, а также сделала «оскорбительную» запись в дневнике. Инцидент произошел в феврале этого года в гимназии №11 г. Актобе. Кто-то из учеников школы сходил мимо унитаза. Техперсонал учебного заведени
gorod
Учитель в Актобе получила выговор за запись в дневнике ребенка
Родители второклассника уверены, что педагог нанесла мальчику психологическую травму, сделав оскорбительную запись в его дневнике. Теперь они требуют с учителя 300 000 тенге.
Фото страницы из дневника ребенка
Фото страницы из дневника ребенка
 Фото страницы из дневника ребенка В Актобе родители ученика 2 класса образцовой школы-гимназии судятся с бывшим классным руководителем своего ребенка. В исковом заявлении они утверждают, что педагог при всем классе унизила ребенка, а также сделала «оскорбительную» запись в дневнике. Инцидент произошел в феврале этого года в гимназии №11 г. Актобе. Кто-то из учеников школы сходил мимо унитаза. Техперсонал учебного заведения показал на второклассника, что якобы это сделал он. Без всяких доказательств классный руководитель в присутствии остальных ребят отругала мальчика, а затем еще и «передала привет» родителям, написав в дневнике: «Уважаемые родители! Ваш ребенок ходит в туалет мимо унитаза. Научите его пользоваться туалетом». - Мой ребенок после этого вообще отказался ходить в школу. Боялся в туалет ходить, потому что они стали буквально за ним следить - и технички, и сторож, а дети смеялись над ним, обзывали, стали фотографировать его, снимать на видео. Он стал изгоем, - рассказала мама школьника. После этого женщина написала жалобу в прокуратуру. В надзорном органе устроили проверку. Учитель получила выговор за несоблюдение норм педагогической этики. Сразу после скандала классный руководитель уволилась по собственному желанию. Но, как утверждает мама второклассника, атмосфера в школе стала еще хуже. - На меня и моего ребенка ополчились родители. Они даже детей против сына настроили. Стали жаловаться, мол, сын всех бьет, хулиганит, обижает одноклассницу, у которой ДЦП. В первом классе и вообще до февраля этого года на нас ни одну жалобу не писали. А тут прямо завалили. Мы не выдержали такого прессинга. Написали заявление об уходе в связи с оказанием психологического давления со стороны родителей, - говорит мать. В итоге ребенка за 2 недели до окончания школы перевели в другое учебное заведение. Но сдаваться родители не намерены. Сейчас в суде №2 г. Актобе проходит судебный процесс по данному делу. По словам мамы второклассника, бывший классный руководитель наняла для защиты сразу двух адвокатов. Следующий процесс запланирован на 15 июня.  
uchenik3
uchenik3
uchenik2
uchenik2
школа ученик классный руководитель

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