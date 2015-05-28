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Происшествия

Учительница, назвавшая ребенка ЧМО, работает в Шымкенте

На педагога, которая "прославилась" в Интернете, заведено уголовное дело, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя прокурора Аль-Фарабийского района Аскара Менлибаева. Напомним, накануне в Интернете появилось видео, на котором учительница несколько раз хватает за шею ученика и публично унижает его перед всем классом. Кадр с youtube В отношении учителя математики шымкентской школы №11 имени Алишера Навои начато досудебное производство по статье "Ненадлежащее исполнение педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершенн
Marat
Учительница, назвавшая ребенка ЧМО, работает в Шымкенте
На педагога, которая "прославилась" в Интернете, заведено уголовное дело, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя прокурора Аль-Фарабийского района Аскара Менлибаева. Напомним, накануне в Интернете появилось видео, на котором учительница несколько раз хватает за шею ученика и публично унижает его перед всем классом.
Кадр с youtube
Кадр с youtube
Кадр с youtube В отношении учителя математики шымкентской школы №11 имени Алишера Навои начато досудебное производство по статье "Ненадлежащее исполнение педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". 26-летняя Юлдуз Наметова, по данным прокурора, так отреагировала на хулиганское поведение ученика 6-го класса на уроке. Женщина в гневе кричала на ребенка, хватала его за руки, лицо, бросала вещи. Произошло все это в школе №11 в начале мая, одноклассники сняли произошедшее на телефон и выложили в Сеть. Сразу после того, как учительница стала звездой Интернета, она написала заявление об увольнении по собственному желанию. К слову, поведение коллеги активно обсуждали и другие учителя. При этом, в тот факт, что события имели место в шымкентской школе, не верила даже глава областного образования. "Этот факт обсуждался в Интернете. Он имел место не в Шымкенте. Конечно, проще сослаться на Шымкент - он самый густонаселенный. Но этот факт не подтвердился. Ролик имел место не у нас в городе, я могу об этом заявить", - сказала на брифинге начальник управления образования ЮКО Альбина Елшиева. Между тем, прокуроры Аль-Фарабийского района Шымкента продолжают расследование. Учительница Юлдуз Наметова в школе №11 больше не работает. TZtAsF4l4Ls

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