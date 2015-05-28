Учительница, назвавшая ребенка ЧМО, работает в Шымкенте

На педагога, которая "прославилась" в Интернете, заведено уголовное дело, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя прокурора Аль-Фарабийского района Аскара Менлибаева. Напомним, накануне в Интернете появилось видео, на котором учительница несколько раз хватает за шею ученика и публично унижает его перед всем классом. Кадр с youtube В отношении учителя математики шымкентской школы №11 имени Алишера Навои начато досудебное производство по статье "Ненадлежащее исполнение педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершенн