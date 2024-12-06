Учителя ЗКО жалуются на принудительную подписку на газеты и журналы

В социальных сетях распространилась аудиозапись из группового чата, в которой мужчина обращается к своим коллегам, по всей видимости учителям, и просит сдать деньги за подписку.

Ни для кого не секрет, что помимо выполнения своих функциональных обязанностей учителям Казахстана «приписывают и негласные обязанности». К примеру, раз в полгода педагоги подписываются на периодические печатные издания. Слово «добровольно» здесь не вполне уместно, так как по собственной воле не все хотели бы выписывать ту или иную газету. Началось это ещё в советские времена, но тенденция продолжается по сей день. Многие предпочитают не вступать в конфликты, дабы не иметь проблем с руководством.

Не так давно в социальных сетях распространилась аудиозапись из группового чата, в которой мужчина обращается к своим коллегам, по всей видимости учителям, и просит сдать деньги за подписку.

– Извините, что пишу в выходной день. Коллеги, с понедельника начинается подписка на газеты и журналы. Наверняка, вы и ранее подписывались. С понедельника библиотекарь будет собирать деньги. До конца следующей недели мы все должны сдать деньги. Пожалуйста, давайте все сдадим, - говорится в голосовом сообщении.

Автор утверждает, что сообщение якобы записано в одной из школ района Байтерек. Однако в районном акимате сообщили, что в голосовом сообщении отражен рабочий момент, а подписка на периодические печатные издания всегда была добровольной. Никакие указания со стороны местного исполнительного органа не выдавались.

Другая жалоба пришла из Теректинского района. Педагог возмущается, что с началом очередной кампании по подписке директора школ буквально требуют подписаться на периодические печатные издания.

– Руководство района дает поручение директорам школ, те прям требуют с каждого учителя. Я прекрасно знаю, что это незаконно, но мне директор сказал, что «типа иногда отпрашиваетесь по делам, тогда мол не отпустим». Кто может это остановить? Газеты - это прошлый век и сколько можно содержать редакции газет за счет учителей? Не читаем газетки, честно, новости в интернете в тот же миг читаем, а не ждем, пока их напечатают и доставят. Я учитель, и для себя повышаю свои знания, покупаю курсы, читаю новости, но из других источников. Кто остановит этот маразм, - пишет автор жалобы.

Однако в акимате Теректинского района также опровергли эту информацию, заявив, что каждый сам для себя решает подписываться на те или иные газеты и журналы или нет.

В министерстве просвещения сообщили, что со стороны ведомства не даются какие-либо рекомендации управлениям образования о необходимости оформлять подписку.

– В соответствии с Законом РК «О статусе педагога» не допускается привлечение педагога к видам работ, не связанным с его профессиональными обязанностями, возложение на него обязанностей по приобретению товаров и услуг. Учитель сам решает, какую газету читать и на какое издание подписаться. Нельзя принуждать педагогов. Не должны поступать директорам школ и «поручения» со стороны акиматов о необходимости подписки на газеты. Конечно, есть предложения по рассмотрению подписки на те или иные издания, но каждый учитель должен сам принимать решение. Если поступят конкретные жалобы о принудительной подписке на издания, и факт нарушения будет подтвержден, лицо, нарушающее закон, несет административную ответственность, — сообщили в министерстве.

Обо всех нарушениях в системе образования можно сообщить в местный департамент по обеспечению качества в сфере образования.

Между тем, проанализировав стоимость подписок на республиканские печатные издания, мы пришли к выводу, что эта услуга не такая уж и дешевая. Так, год подписки на республиканские газеты стоит от 12 до 17 тысяч тенге.