Учителям могут разрешить силой выводить учеников из класса

Учителям могут разрешить физически удерживать учеников и выводить их из класса, если те представляют угрозу для себя или окружающих либо грубо нарушают порядок на уроке. Такая инициатива обсуждается в Дании.

Как сообщает DW, министр образования Дании Магнус Хеунике заявил, что новый законопроект должен дать педагогам более четкие полномочия в ситуациях, когда поведение ученика становится опасным.

Согласно предложению, учитель сможет физически остановить школьника или вывести его из класса, если тот угрожает безопасности других людей, проявляет агрессию или серьезно мешает проведению урока.

Смогут ли учителя применять силу к ученикам?

Власти подчеркивают, что речь не идет о разрешении телесных наказаний.

Предполагается, что физическое вмешательство будет допустимо только в исключительных случаях – для предотвращения насилия, защиты других учеников или восстановления порядка.

"Учителя не должны бояться увольнения за то, что предотвратили насилие", – заявил Магнус Хеунике.

По его словам, педагогам необходимо четко понимать, где проходят границы допустимых действий и в каких случаях они имеют право вмешаться физически.

Почему решили изменить правила?

Поводом для разработки законопроекта стали сообщения о росте агрессивного и деструктивного поведения в школах.

По данным исследования Инспекции труда Дании, более четверти опрошенных учителей заявили, что стали чаще сталкиваться с агрессивным поведением учеников.

Также сообщается, что примерно в каждом пятом классе случаи насилия были направлены непосредственно против педагогов.

Что изменится для учителей?

Если законопроект будет принят, учителя получат более четкие юридические основания для действий в опасных ситуациях.

Они смогут ограниченно применять физическую силу, чтобы остановить конфликт, предотвратить нападение или вывести нарушителя из класса.

При этом использовать силу в качестве наказания по-прежнему будет запрещено.

Инициатива касается Дании и пока находится на стадии обсуждения. Окончательные правила и условия применения таких мер будут определены после рассмотрения законопроекта.