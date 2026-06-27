Ударил сотрудницу МВД в здании СИЗО

Житель Караганды Магамед Гагиев пришел на свидание к своей гражданской жене Лавреньевой, которая фигурирует по громкому делу о финансовой пирамиде.

Из-за очереди из числа других адвокатов и общественных защитников свободных кабинетов, специально оборудованных для такого формата, не было. Поэтому свидание откладывалось.

Между Гагиевым и старшим контролером Отдела режима и охраны здания СИЗО в Караганде Асель Жамбаевой произошла словесная перепалка. Коллега-мужчина пытался предотвратить нападение, но Гагиев весом своего тела навалился на полицейского, из-за чего рамка металлоискателя стала шататься и едва не упала. Гражданское лицо нанесло удар ладонью по лицу сотрудницы МВД. Рядом стоял второй полицейский – он пытался предотвратить преступление, но не успел – Гагиев стремительно направился к сотруднице и ударил ее.

От удара 👊 девушка чуть не упала.

Мужчина на этот момент был на условно-досрочном освобождении. Он был осужден за умышленное убuйств0 в ночном клубе в Темиртау 29-летнего Наримана Бегимова. Остаток срока он отбывал условно-досрочно.

За нанесенный удар сотруднице полиции в здании СИЗО Гагиев, с учетом неотбытого срока за убuйств0 в клубе, окончательно был приговорен к 5 годам лишения свободы. Для объективности отметим, что судья Казыбекбийского районного суда Алексей Ан вынес частное постановление за нецензурную брань со стороны сотрудницы полиции, и она была наказана дисциплинарно.

Однако судья апелляционной инстанции Багдат Сергалиев смягчил приговор. Статью 380 УК «применение насилия в отношении представителя власти» он переквалифицировал на статью 109 "нанесение побоев", не повлекшим даже легкие травмы и приговорил к общественным работам. Но поскольку он находился в период расследования в камере, ему засчитали этот срок и освободили.

Кассационная коллегия поддержала решение.

Сотрудница МВД пребывает в шоке. Асель Жамбаева просит Генпрокуратуру изучить обстоятельства дела. Асель Жамбаева и адвокат Артем Шедогубов называют выводы апелляционной и кассационной коллегий несправедливыми. Они просят оставить в силе приговор суда первой инстанции, вынесенный Алексеем Ан, считая этот судебный акт справедливым и отвечающим принципам справедливости.

Источник Патриот