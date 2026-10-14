Удивительные истории выживших в авиакатастрофах: как пассажирам удалось спастись

Некоторые из этих происшествий вошли в историю авиации не только из-за масштабов трагедии, но и благодаря людям, которым удалось выжить там, где шансов, казалось бы, почти не оставалось.

Авиакатастрофы нередко оставляют после себя истории, в которые трудно поверить. Иногда среди обломков самолёта спасатели находят людей, переживших падение с большой высоты, пожар или несколько часов в ледяной воде. За каждым таким случаем стоит своя история. Кому-то помогли обстоятельства, кому-то — действия экипажа и спасателей, а иногда выживание становилось результатом целого стечения факторов, передает МойГород.

Юлиане Кёпке: 11 дней в джунглях Амазонии

Юлиане Кёпке. Фото: independent.co.uk

24 декабря 1971 года 17-летняя Юлиане Кёпке летела вместе с матерью из Лимы в город Пукальпа в Перу. Самолёт попал в грозу, после чего в воздухе развалился. Девушка оказалась среди обломков, падавших с большой высоты, и потеряла сознание. Когда она очнулась, то обнаружила себя в тропическом лесу с переломанной ключицей и многочисленными порезами.

Юлиане удалось выжить после падения, однако испытания на этом не закончились. Она оказалась одна посреди Амазонии, без еды и возможности связаться со спасателями. Вспомнив советы отца, который знал джунгли, девушка стала двигаться вдоль ручья, рассчитывая выйти к реке и людям.

Следующие 11 дней она пробиралась через лес, несмотря на травмы, голод, дожди и насекомых. В конце концов Юлиане обнаружила хижину, где нашла топливо и укрытие. На следующий день её заметили местные жители и помогли добраться до медицинской помощи.

В катастрофе рейса LANSA 508 погибли 91 человек. Юлиане стала единственной выжившей, сумевшей самостоятельно выбраться из джунглей. Позже она изучала биологию, как и её родители, и рассказала о пережитом в книге When I Fell From the Sky.

Байя Бакари: девочка, которую нашли в Индийском океане

Байя Бакари

30 июня 2009 года 12-летняя Байя Бакари летела с матерью на Коморские острова. Самолёт Airbus A310 авиакомпании Yemenia Airways потерпел крушение в Индийском океане неподалёку от острова Гранд-Комор.

Из 153 человек на борту выжить удалось только Байи. Девочка оказалась в открытом море и держалась за обломки самолёта. Она провела в воде около 13 часов, прежде чем её обнаружили спасатели. По сообщениям СМИ, у неё были ушибы, порезы и перелом ключицы.

Для Байи Бакари трагедия обернулась не только борьбой за собственную жизнь: её мать, с которой она путешествовала, погибла. После спасения девочку доставили во Францию, где она проходила лечение.

Её история стала одной из самых известных историй выживания после авиакатастрофы над морем.

Сесилия Сичан: единственная выжившая в катастрофе под Детройтом

Фото. baaa-acro.com

16 августа 1987 года пассажирский самолёт McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Northwest Airlines разбился вскоре после взлёта из аэропорта Детройта. На борту находились 155 человек. Все, кроме одной пассажирки, погибли.

Четырёхлетняя Сесилия Сичан стала единственной выжившей в катастрофе. Девочка получила тяжёлые травмы и потеряла родителей и брата. После происшествия её воспитывали родственники.

Расследование установило, что самолёт взлетел с не выпущенными в необходимое положение закрылками и предкрылками. При этом система предупреждения о неправильной конфигурации не подала звуковой сигнал экипажу.

История Сесилии напоминает о том, насколько непредсказуемыми могут быть последствия авиационных происшествий. При катастрофе, в которой погибли почти все находившиеся на борту, выжила маленькая девочка, чья жизнь после трагедии началась заново.

Четверо детей, выживших в джунглях после авиакатастрофы

Фото: globalnews.ca

В мае 2023 года в колумбийской Амазонии потерпел крушение небольшой самолёт. На борту находились семь человек, включая четверых детей из семьи коренного народа уитото. Трое взрослых, в том числе мать детей, погибли.

Детям удалось пережить падение самолёта, однако затем им пришлось самостоятельно искать путь к спасению в густых тропических лесах. Старшей из них было 13 лет, а младшему ребёнку — всего год.

Поисковая операция продолжалась более месяца. Спасатели обследовали джунгли, а местные жители помогали искать пропавших. Дети провели в лесу 40 дней, прежде чем их нашли живыми 9 июня 2023 года.

По сообщениям властей, дети использовали знания о лесу, полученные в семье, и питались в том числе фруктами и продуктами, найденными после крушения. После обнаружения их доставили на лечение.

Этот случай стал примером того, как навыки выживания и знания окружающей среды могут сыграть решающую роль в чрезвычайной ситуации.

Почему некоторым удаётся выжить

У каждой из этих историй свои обстоятельства. На исход авиакатастрофы могут влиять характер удара, состояние самолёта после падения, наличие пожара, возможность быстро покинуть обломки и скорость прибытия спасателей. Если происшествие происходит над водой или в труднодоступной местности, важную роль играют также температура, погода и доступ к питьевой воде.

При этом выживание нельзя объяснить одним универсальным фактором: даже в похожих обстоятельствах последствия могут сильно различаться. Истории тех, кому удалось спастись, не отменяют масштаба трагедий, но показывают, насколько важны своевременная помощь, подготовка к чрезвычайным ситуациям и навыки, позволяющие действовать в критический момент.