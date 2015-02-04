Пост о новом предмете, который ввели в школе его сына, журналист Владимир Жарков разместил в сети Facebook, передает "Седьмой канал". Публикация вызвала массу откликов. Сначала Жарков отнесся к новому предмету относительно спокойно, но когда к нему в руки попали книжки, по которым детей будут "перевоспитывать", он был шокирован. Учебник повествует о том, как использовать средства защиты при половом контакте и какие существуют сексуальные позы. Причем текст щедро подкреплен картинками. Журналист не может понять, зачем 9-летним детям такие знания. "Учить детей взрослой жизни в Германии решили в начальной школе с 9-летнего возраста. При этом школьникам рассказывают не только об анатомических особенностях строения человека, но и объясняет, как надевать презерватив, что такое оргазм или то, что быть представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, все это вполне себе нормально и даже модно. Выпущены даже специальные пособия с откровенными иллюстрациями, где указано, что они предназначены для детей 8-летнего возраста. Каким образом это повлияет на неокрепшую психику ребенка предположить невозможно", - говорит Владимир. В казахстанской практике также имелись случаи "сексуального перевоспитания". Правда, как заверили чиновники, это произошло по недоразумению. Скандал разгорелся в марте 2014 года в одной из школ Уральска, где школьники читали сказки Сионеллы Петровой про однополую любовь. Одна из них повествует о том, как принц добивался внимания принцессы, но потом вдруг влюбился в рыцаря, который ответил ему взаимностью. А в "хеппи энде" они стали жить вместе. В другой "сказке" главный герой живет мыслями о принце, которого видел переодетым в женское платье. Соединиться их сердцам помогла добрая фея. В Министерстве образования и науки РК утверждали, что составители списка литературы для чтения перепутали двух писательниц - Зою Петрову с Сионеллой Петровой. Но в итоге все причастные к инциденту были уволены со своих должностей.