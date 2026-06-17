Поисково-спасательные работы на реке Тобол в Костанайской области завершены, обнаружены тела пропавших ранее дедушки и шестилетнего внука, передает Мой Город со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Трагедия произошла 14 июня в районе села Алтын Дала Костанайского района. В запрещённом для купания месте ребёнок 2020 года рождения оказался у кромки воды и попал в сильное течение.

По предварительной информации, дедушка попытался спасти внука, которого уносило водой, однако сам также оказался в реке и оба пропали.

16 июня в ходе поисковой операции спасатели обнаружили тело ребёнка примерно в 1,5 километра ниже по течению от места происшествия. Позже было найдено тело мужчины 1967 года рождения — около пяти километров вниз по реке.

В поисках участвовали сотрудники ДЧС Костанайской области, полицейские, медики, представители местных органов власти, а также волонтёры поисковых отрядов «10 регион», «Барс», «Дос» и местные жители.

Поисково-спасательная операция официально завершена.