Уникальную операцию новорожденной провели хирурги ЗКО

Малышка родилась с огромной пупочной грыжей и операцию ей провели через восемь часов после рождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 июля в родильном отделении центральной районной больницы Жанибекского района родилась девочка с крайне редко встречающимся заболеванием - грыжей пупочного канатика больших размеров в сочетании с множественными пороками развития желудочно-кишечного тракта. Со стороны врачей районной больницы были проведены все меры, необходимые для стабилизации ребенка. Уже через четыре часа после родов маленькую пациентку санитарной авиацией в сопровождении неонатол