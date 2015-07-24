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Социум

Уникальную операцию новорожденной провели хирурги ЗКО

Малышка родилась с огромной пупочной грыжей и операцию ей провели через восемь часов после рождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 июля в родильном отделении центральной районной больницы Жанибекского района родилась девочка с крайне редко встречающимся заболеванием - грыжей пупочного канатика больших размеров в сочетании с множественными пороками развития желудочно-кишечного тракта. Со стороны врачей районной больницы были проведены все меры, необходимые для стабилизации ребенка. Уже через четыре часа после родов маленькую пациентку санитарной авиацией в сопровождении неонатол
Marat
Уникальную операцию новорожденной провели хирурги ЗКО
Малышка родилась с огромной пупочной грыжей и операцию ей провели через восемь часов после рождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_0225
IMG_0225
 1 июля в родильном отделении центральной районной больницы Жанибекского района родилась девочка с крайне редко встречающимся заболеванием - грыжей пупочного канатика больших размеров в сочетании с множественными пороками развития желудочно-кишечного тракта. Со стороны врачей районной больницы были проведены все меры, необходимые для стабилизации ребенка. Уже через четыре часа после родов маленькую пациентку санитарной авиацией в сопровождении неонатолога - реаниматолога в специальном транспортном инкубаторе с подключением аппарата для мониторинга работы органов легких и сердца транспортировали в отделение реанимации и интенсивной терапии областной детской многофункциональной больницы. На момент поступления новорожденной было всего 8 часов после рождения. - Грыжей пупочного канатика или эмбриональной грыжей называется порок развития брюшной стенки в области пупка, при котором через дефект передней брюшной стенки в виде опухоли различных размеров - от яблока до головы ребенка - выпячиваются внутренние органы, - поясняет заместитель директора Александр ГЕХМАН. - Это могут быть кишечник, желудок, печень, селезенка. Кожа и мышцы над выпячиванием отсутствует. Причем часть внутренностей остается в эмбриональном положении вне брюшной полости в оболочке пупочного канатика. Бригадой врачей под руководством главного детского хирурга области Валентина ХАРЬКИНА была произведена многочасовая операция по восстановлению обширного дефекта передней брюшной стенки и коррекции пороков развития желудочно-кишечного тракта. На сегодня состояние ребенка расценивается как тяжелое, стабильное. У детских хирургов есть все основания считать, что угроза для жизни маленького пациента миновала. Ребенок стал усваивать питание и находится на самостоятельном дыхании. - Я благодарная всем, кто боролся за жизнь моей дочери Умит. Это великое чудо, которое смогли совершить наши врачи. Нет предела моей благодарности, низкий вам поклон за вашу работу, - от всей души сказала мама девочки Жайнар.

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