Управляющего стадионом уволили после матча «Астана» – «Челси»

Управляющего Центральным стадионом Алматы Бауыржана Жумажанова сняли с должности. В Дирекции спортивных сооружений принесли извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями.

Управляющего Центральным стадионом Алматы Бауыржана Жумажанова сняли с должности. В Дирекции спортивных сооружений принесли извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями.

- Во избежание подобных инцидентов в будущем, будет проведена проверка. Управляющий объектом «Центральный стадион» Бауыржан Жумажанов уже отстранен от занимаемой должности. Мы понимаем важность комфорта зрителей, особенно на таких значимых матчах, и приложим все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, - сообщили в Дирекции.

Напомним, столичная команда приняла клуб из Лондона на Центральном стадионе Алматы 12 декабря. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Челси.

Как отметили атырауские болельщики, «множество людей с нетерпением ждали этого события, чтобы увидеть свои любимые команды вживую. Атмосфера на стадионе была напряжённой, и долгие поездки не смогли затмить общего восторга от футбольного шоу. Однако, несмотря на большую поддержку зрителей, состояние стадиона оставляло желать лучшего. Некоторые сектора были не полностью очищены от снега, а сиденья были ледяными и неудобными. Это создавало неудобства для болельщиков».

О том, где пройдет матч четвертого тура основного этапа Лиги конференций между казахстанской «Астаной» и английским «Челси» стало известно еще в конце октября. Как сообщили тогда в министерстве туризма и спорта, «Астана-Арена, домашний стадион казахстанцев, закрыт на реконструкцию, потому игры сборной Казахстана проходили в Алматы на Центральном стадионе. Тем временем, «Астана-Арена» была временно открыта для некоторых мероприятий во время Всемирных игр кочевников в сентябре.