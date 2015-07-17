«Урал-Кров-Авто» представил новый Lifan X50

На днях в ТРК «City Center» прошла презентация нового, компактного кроссовера Lifan X50, которую организовали сотрудники компании «Урал-Кров-Авто». Автокрасавчик Автомобили одного из крупнейшего китайского производителя Lifan не так давно появились на дорогах нашей области, но уже заслужили любовь многих автолюбителей. На презентацию нового кроссовера Lifan X50 собралось немало уральцев, которые хотели узнать побольше о новинке, а также записаться на тест-драйв. — Сегодня мы представляем жителям города уникальную возможность оценить новую модель Lifan X50, — говорит руководитель департамента р