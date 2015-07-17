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Бизнес-новости

«Урал-Кров-Авто» представил новый Lifan X50

На днях в ТРК «City Center» прошла презентация нового, компактного кроссовера Lifan X50, которую организовали сотрудники компании «Урал-Кров-Авто». Автокрасавчик Автомобили одного из крупнейшего китайского производителя Lifan не так давно появились на дорогах нашей области, но уже заслужили любовь многих автолюбителей. На презентацию нового кроссовера Lifan X50 собралось немало уральцев, которые хотели узнать побольше о новинке, а также записаться на тест-драйв. — Сегодня мы представляем жителям города уникальную возможность оценить новую модель Lifan X50, — говорит руководитель департамента р
Marat
«Урал-Кров-Авто» представил новый Lifan X50
На днях в ТРК «City Center» прошла презентация нового, компактного кроссовера Lifan X50, которую организовали сотрудники компании «Урал-Кров-Авто».
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lifan (1)
 Автокрасавчик Автомобили одного из крупнейшего китайского производителя Lifan не так давно появились на дорогах нашей области, но уже заслужили любовь многих автолюбителей. На презентацию нового кроссовера Lifan X50 собралось немало уральцев, которые хотели узнать побольше о новинке, а также записаться на тест-драйв. — Сегодня мы представляем жителям города уникальную возможность оценить новую модель Lifan X50, — говорит руководитель департамента развития дилерской сети ТОО «Урал-Кров-Авто» Марина ЧЕРНОКОЖЕВА. — У нового кроссовера — комфортабельный салон, довольно яркий и динамичный образ, хорошее техническое оснащение, увеличенный дорожный просвет, думаю, что все это смогут по достоинству оценить наши горожане. У нас вы можете приобрести автомобиль в кредит, а также в рассрочку, которая предоставляется на 12, 18 и 24 месяца.
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 Полезное с приятным Пока женщины восхищались красотой и удобством новичка, мужчины деловито заглядывали под капот и расспрашивали о технических возможностях нового кроссовера. — Действительно, хорошие характеристики, — говорит водитель Азамат АСХАТОВ. — Новый «Лифан» имеет достаточно мощный 1,5 литровый двигатель, а это мощность в 103 лошадиных силы, с пятиступенчатой «механикой», либо вариатором. Плюс меня порадовал тот факт, что двигатель оснащен системой изменения газораспределения, а это хорошая экономия топлива. Так как семья у нас большая, то и пространства нужно много, особенно если куда-то выезжаешь. В этой модели довольно вместительный багажник, при необходимости задние сиденья можно откинуть и спокойно перевозить что-то большое. Думаю, что на тест-драйв обязательно запишусь и оценю в деле.
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 Подарки за участие Презентация автомобиля — это не все приятные сюрпризы, которые приготовили сотрудники компании «Урал-Кров-Авто» для горожан. Так, все собравшиеся имели возможность поучаствовать в конкурсах на автомобильную тему, а заодно получить подарок за участие. — Я сама вожу автомобиль, но за новинками обязательно слежу, — говорит участница конкурса Надежда. — Новый кроссовер, маневренный, достаточно вместительный и довольно экономичный. Для меня как для водителя такая машина довольно привлекательна. И очень было приятно, что не просто рассказали о новинке, но и приготовили настоящее развлечение.
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 Приходите — оцените Для тех, кто всерьез задумался о покупке нового автомобиля Lifan X50, более подробную информацию могут узнать по адресу: ул. Шолохова, 11/4, а также по телефону: 8 (7112) 21 45 45.
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 На правах рекламы Lifan X50 на сайте «Урал-Кров-Авто»

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