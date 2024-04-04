В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что пятого апреля будет обязательная эвакуация жителей сёл и районов: Желаево, Трёкино, Коминтерн, Мичурино, Рыбцех и Казах аул.

— Пятого числа ожидается паводок. Будет проводиться эвакуация всех поселков без исключения. Подъём Урала до 10 метров, то есть выше на 1,5 метра критической отметки. Сегодня россияне сбросили воды в 50 раз выше нормы. Волна идёт с Оренбурга, будет к концу дня уже в городе. Начнётся подтопление всех окраин Уральска. Примите к сведению. Асан и Жиром топить не будет, потому что дамбу вовремя откапали, у нас три дня работы шли. Мы дамбы выкопали, нас не затопит. Все близжайшие районы будут в воде. 1,2 и 3 дачная уже под водой, — говорится в рассылке.

По информации директора филиала «Казгидромет» по ЗКО Тлегена Шапанова, данная рассылка — фейк.

— Информанция не соответсвует действительности. Ириклинское водохранилище сбрасывает воду. Эта вода вольётся в нашу область только во второй половине апреля, где-то после 15 числа. Мы прогнозируем, что уровень воды в Урале поднимется до 850 сантиметров, — пояснил Шапанов.

Сотрудники ДЧС попросили жителей области не распространять недостоверную информацию и верить только официальным источникам.