По информации департамента ЧС ЗКО, в поселках Карачаганак и Димитрово Бурлинского района идет заблаговременная эвакуация жителей.

Всего спасателями и местными исполнительными органами эвакуировано 163 человека из села Карачаганак и 125 из села Димитрово.

Напомним, 28 марта в связи с подтоплением сел Аксу и Кентубек решением акима района Еркебулана Ихсанова на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. В противопаводковых работах были задействованы все силы местных исполнительных органов, подрядных организаций и состав служб ЧС. На помощь пришли предприятия района, предоставившие дополнительную спецтехнику и людей. 29 и 30 марта в два этапа прибыли представители департаметов ЧС Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.

Во избежание заторов на четырех участках реки Шынгырлау были проведены взрывные работы. Также были эвакуированы жители микрорайонов Старый Аралтал и Новый Аралтал, сел Пугачево и Бесагаш. Позже с жителями подтопленных сёл встретился аким района Еркебулан Ихсанов и рассказал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.