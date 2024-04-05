Четвертого апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой посетил ЗКО. Он встретился с эвакуированными жителями региона, а также своими глазами увидел масштабы наводнения. После он провел заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.
– В настоящее время все соответствующие структуры активно работают. Несколько областей сильно пострадали от наводнения. В ряде регионов повышается уровень паводковых вод. Это стихийное бедствие. Предстоит большая работа. Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией. Другого пути нет. Предпринимаются конкретные меры по ликвидации последствий паводков. Ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По моему поручению акимы областей предпринимают активные действия. Проводится большая работа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что паводковая обстановка остается сложной, добавив, что наводнений такого масштаба в прошлом не было. По словам Касым-Жомарта Токаева, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.
– Я осмотрел регионы, пострадавшие от паводков, видел масштабы бедствия и урон. Имущество людей, инфраструктура сильно пострадали от воды. Смыты дороги и мосты. Сейчас самая главная задача – это реконструкция после того, как основные вопросы будут решены. Я уже дал поручение Правительству подготовить специальный план по строительству новых типовых домов или реконструкции существующих домов. Думаю, с этими вопросами мы справимся. Ситуация, как я уже сказал, тяжелая. Полагаю, что под руководством правительства,республиканского штаба акимы областей справятся с этой задачей, – сказал он.
Президент отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.
– Мы все понимаем, что это природное явление. Произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию. К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе. Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на важность проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков.
– Проблема нашей страны сейчас состоит в том, что не хватает кадров соответствующего профиля. Данная ситуация обнажила эту проблему. В свое время мы упустили это направление в сфере образования. Сейчас надо возвращаться, в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в ЗКО
- В ЗКО из-за паводков ввели режим ЧС
- 63 млн тенге выделили из местного бюджета на единовременную помощь пострадавшим в паводках в ЗКО