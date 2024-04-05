Четвертого апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой посетил ЗКО. Он встретился с эвакуированными жителями региона, а также своими глазами увидел масштабы наводнения. После он провел заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.

– В настоящее время все соответствующие структуры активно работают. Несколько областей сильно пострадали от наводнения. В ряде регионов повышается уровень паводковых вод. Это стихийное бедствие. Предстоит большая работа. Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией. Другого пути нет. Предпринимаются конкретные меры по ликвидации последствий паводков. Ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По моему поручению акимы областей предпринимают активные действия. Проводится большая работа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что паводковая обстановка остается сложной, добавив, что наводнений такого масштаба в прошлом не было. По словам Касым-Жомарта Токаева, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.

– Я осмотрел регионы, пострадавшие от паводков, видел масштабы бедствия и урон. Имущество людей, инфраструктура сильно пострадали от воды. Смыты дороги и мосты. Сейчас самая главная задача – это реконструкция после того, как основные вопросы будут решены. Я уже дал поручение Правительству подготовить специальный план по строительству новых типовых домов или реконструкции существующих домов. Думаю, с этими вопросами мы справимся. Ситуация, как я уже сказал, тяжелая. Полагаю, что под руководством правительства,республиканского штаба акимы областей справятся с этой задачей, – сказал он.

Президент отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.