заявление о возмещении материального вреда (ущерба); копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица (в случаях утраты или уничтожения такого документа, вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, или в период ликвидации чрезвычайной ситуации – временное удостоверение личности, выданное органами внутренних дел); перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения чрезвычайной ситуации природного характера или в период ликвидации чрезвычайной ситуации; правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (постановление, акт приемки объекта в эксплуатацию, договор купли-продажи и т.д.), идентификационные документы на объект недвижимости (акт о праве собственности на земельный участок и технический паспорт).

Как сообщили в акимате Уральска, 26 марта этого года на территории города объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. В связи с этим создали комиссию для оценки и возмещения ущерба пострадавшим от паводка. Уже начался приём заявлений от жителей города. В городскую комиссию необходимо предоставить следующие документы: