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Социум

Уральцев напугали сообщения о проверках авто с российскими номерами

Водители обеспокоены сообщениями, которые распространяются по мессенджеру WhatsApp о рейдах и проверках автомобилей с российскими номерами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На днях в Уральске по мессенджеру WhatsApp начали распространять аудиосообщение. Неизвестный человек призывает не покупать автомобили с российскими номерами, так как грядет рейд, будут проверять документы и выписывать огромные штрафы. Инспекторы дорожной полиции заявили, что сообщение, распространяемое в сети, не соответствует действительности и добавляют, что практически каждое второе авто в Уральске с российски
gorod
Уральцев напугали сообщения о проверках авто с российскими номерами
Водители обеспокоены сообщениями, которые распространяются по мессенджеру WhatsApp о рейдах и проверках автомобилей с российскими номерами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На днях в Уральске по мессенджеру WhatsApp начали распространять аудиосообщение. Неизвестный человек призывает не покупать автомобили с российскими номерами, так как грядет рейд, будут проверять документы и выписывать огромные штрафы. Инспекторы дорожной полиции заявили, что сообщение, распространяемое в сети, не соответствует действительности и добавляют, что практически каждое второе авто в Уральске с российскими номерами имеет по несколько нарушений и более. Привлечь их к ответственности не так то и просто. Причина в том, что на учете они не стоят, а выявить это можно, лишь когда инспекторы останавливают таких водителей за нарушение, совершенное у них на глазах или при помощи автоурогана. - Если нами проводятся рейдовые мероприятия, это вызвано тем, что вы, к примеру, приходите на авторынок, вам предлагают машину с российской регистрацией и прямо говорят, что никакой административной ответственности за созданные правонарушения вы нести не будете. Так как машины в основном не состоят на временном учете на территории ЗКО. Поэтому мы проводим рейды, чтобы выявить нарушителей, - пояснила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Сами водители говорят, они покупают такие машины не из-за того, что можно нарушать правила безнаказанно, их привлекает стоимость. - Сейчас экономическое положение очень тяжелое, у простого народа денег нет. Семью надо кормить, концы с концами еле сводим, вот и приходится покупать российские дешевые машины. А ставить на временный учет машину - это не выход из положения, - говорит водитель. Как выяснилось, многие водители покупают машины в России из-за их дешевизны. Прежние владельцы поступают очень хитро. Чтобы не платить налог, снимают машину с учета у себя в стране, при этом указывают, что сдадут ее на утилизацию. Затем продают казахстанцам, которые и знать не знают, что если машина по документам должна быть утилизирована, ездить на таком авто уже нельзя ни в России, ни в Казахстане. - Если выясняются подобные обстоятельства, то в таком случае машина забирается на штрафстоянку. Забрать ее можно, но на учет уже не поставишь. Возможно будет продать только по запчастям, то есть утилизировать, - рассказала старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Инспекторы предупреждают, что при покупке автомобиля с российскими номерами нужно проверять ее по базе данных. Виктор МАКАРСКИЙ
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