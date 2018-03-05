Уральцев напугали сообщения о проверках авто с российскими номерами

Водители обеспокоены сообщениями, которые распространяются по мессенджеру WhatsApp о рейдах и проверках автомобилей с российскими номерами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На днях в Уральске по мессенджеру WhatsApp начали распространять аудиосообщение. Неизвестный человек призывает не покупать автомобили с российскими номерами, так как грядет рейд, будут проверять документы и выписывать огромные штрафы. Инспекторы дорожной полиции заявили, что сообщение, распространяемое в сети, не соответствует действительности и добавляют, что практически каждое второе авто в Уральске с российски