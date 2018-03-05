Готовность экстренных служб к паводку проверили в Атырауской области

В Атырау проходят учения «Коктем-2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В рамках Республиканского командно-штабного учения «Коктем-2018» было задействовано 223 человека личного состава и 91 единица различной техники и специального оборудования. Основная цель проведения - подготовка органов управления и всех экстренных служб к паводкоопасному периоду в Атырауской области. - 100-процентная готовность. Сейчас мы будем переводить личный состав спасателей на повышенную готовность, на усиленный вариант несения службы, кроме того, по моему приказу будут созданы 4 мобильные группы, которые