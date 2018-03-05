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Социум

Готовность экстренных служб к паводку проверили в Атырауской области

В Атырау проходят учения «Коктем-2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В рамках Республиканского командно-штабного учения «Коктем-2018» было задействовано 223 человека личного состава и 91 единица различной техники и специального оборудования. Основная цель проведения - подготовка органов управления и всех экстренных служб к паводкоопасному периоду в Атырауской области. - 100-процентная готовность. Сейчас мы будем переводить личный состав спасателей на повышенную готовность, на усиленный вариант несения службы, кроме того, по моему приказу будут созданы 4 мобильные группы, которые
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Готовность экстренных служб к паводку проверили в Атырауской области
В Атырау проходят учения «Коктем-2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
В рамках Республиканского командно-штабного учения «Коктем-2018» было задействовано 223 человека личного состава и 91 единица различной техники и специального оборудования. Основная цель проведения - подготовка органов управления и всех экстренных служб к паводкоопасному периоду в Атырауской области. - 100-процентная готовность. Сейчас мы будем переводить личный состав спасателей на повышенную готовность, на усиленный вариант несения службы, кроме того, по моему приказу будут созданы 4 мобильные группы, которые будут отслеживать и вести ежедневное круглосуточное дежурство, - рассказал руководитель ДЧС Атырауской области Сагынбек УМИРЗАКОВ. Отметим, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки весеннего периода 2018 года на территории Атырауской области подготовлены силы и средства подразделения МВД РК – 306 человек личного состава, 45 единиц техники, 1 вертолет МИ-8 МТВ, 8 единиц плавательных средств с подвесными моторами и 19 единиц мотопомп. В местных исполнительных органах и организациях приведены в готовность к действиям формирования аварийно-спасательных служб и службы гражданской защиты области в количестве 1237 человек личного состава,461 единиц техники, 182 плавсредств и 111 единиц мотопомп. Заготовлено более тысячи тонн инертного материала, 75 400 мешков и почти 48 тонн ГСМ.
Ерлан ОМАРОВ Фото РСК
ЧС паводок Эвакуация учения готовность

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