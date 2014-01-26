Желающих привести в порядок берег собралось немало. Вооружившись лопатами, уральцы выкапывали из-под снега мусор, а затем сжигали его. Ребята сетуют, что в последнее время в нашем городе сложилась тенденция наплевательски относиться к природе - пришли, поели, попили, все бросили. - Сегодня воскресный день, мы отстояли службу и собрались все вместе, чтобы обратиться к народу. Вообще, мы каждый год проводим акции по уборке территории. Не только по Уральску, но и по всей области, на озерах. Мы не в силах очистить всю область своим малочисленным количеством, но призываем людей уважать родной край. Чисто ведь не там, где убирают, а там, где не сорят, - говорит. По словам Вячеслава СЕДОВА, казаки с древних времен очень бережно относились к Уралу. Его даже называли "батюшка седой Урал". Когда шел нерест у рыбы, нельзя было даже звонить в колокола, нельзя было костры жечь на берегу, чтобы не напугать рыбу. Соблюдали тишину. - В мое детство за срубленное ребятами небольшое дерево такой скандал закатывали, собирали всех в школе, директора, общественность и осуждали, пытались пристыдить, - вспоминает Вячеслав СЕДОВ. - А теперь люди после распития бросают бутылки в реку, а то, что его ребенок полезет и порежется, почему-то не думают.