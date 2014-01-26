Акимы ЗКО и Уральска встали на лыжи (ВИДЕО)

Сегодня, 26 января, в парке им. Кирова состоялся массовый лыжный забег в поддержку уральских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Сочи. Как известно, 6 уральцев входят в сборную Казахстана по шорт-треку. В забеге приняли участие более 700 человек. На лыжи также встали аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам акима ЗКО, так власти вместе со спортсменами и горожанами решили поддержать наших спортсменов, которые будут участвовать в 22 зимней Олимпиаде. - На 8 лицензионных мест по шорт-треку претендуют пять наших западноказахстанцев, - говорит Нурлан НОГАЕВ. - Вы знаете, что спорт в нашей области хорошо развит, и вы можете в этом убедиться по количеству людей, которые сегодня пришли поддержать наших ребят. Давайте пожелаем им удачи, призовых мест, чтобы прославили наш Казахстан и наш Уральск. На лыжи также встали люди разного возраста, самому маленькому лыжнику едва минуло восемь лет. Но, тем не менее, он пришел первым среди детей. - Я учусь в третьем классе в первой школе, - рассказывает Танат ЕРКЕН. - Я пришел самым первым среди детей и меня похвалили и наградили! Хочу сказать всем: "Давайте поддержим наших спортсменов и поднимем вместе с ними наш флаг. Казахстан вперед!" Многие участники старались не отставать от всех собравшихся и изо всех сил двигались вперед. Несмотря на возраст, в забеге приняли участие многие пенсионеры и ветераны спорта. - Я занимаюсь лыжным спортом с самого детства, - рассказывает пенсионер Василий БУРКОВ. - Но основательно встал на лыжи когда пришел из армии и устроился работать на завод. Отработал на заводе 37 лет и все это время занимался лыжами. Весь Казахстан объехал. Несмотря на свой возраст, а мне в этом году исполняется 78 лет, не бросаю спорт и теперь, а еще хожу в бассейн. Всем желаю и особенно молодежи дружить со спортом и не лениться. После того, как финишную черту пересекли последние из участников, всех собравшихся поблагодарил Нурлан НОГАЕВ. Самые активные участники забега были награждены дипломами и сотовыми телефонами.