24 января примерно в полдень в Атырау 19 заключенных следственного изолятора вскрыли себе вены в знак протеста, как они заявили, против побоев, нанесенных им сотрудниками учреждения, сообщает "Акжайык". Об этом нам сообщили родственники заключенных. Они написали заявление в прокуратуру. На городской станции «скорой помощи», сотрудники которой выезжали на вызов в СИЗО, нам сообщили, что заключенные не сразу подпустили к себе медиков - сначала они потребовали встречи с прокурором. После беседы с прокурором в камеры зашли фельдшеры. Мы связались с дежурным по СИЗО, который сообщил только, что начальство «на территории». По словам дежурного «скорой помощи», помощь была оказана 19 заключенным. У всех были резанные раны обоих предплечий. Двоим требовалась оказание помощи в травматологическом пункте, но работники СИЗО сказали, что отвезут их в травмпункт сами.