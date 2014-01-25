В Уральске в лесном массиве обнаружен труп девушки

На страшную находку сегодня, 25 января, примерно в 17.40 напоролся случайный прохожий, который выгуливал свою собаку в лесном массиве по улице Чагано-Набережной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД", которая стала свидетелем следственных работ. Собственно именно собака вынюхала труп, поскольку он был припорошен снегом. На первый взгляд и не видно, что где-то рядом лежит тело человека. Погибшей примерно 18-20 лет, кто именно, пока неизвестно, поскольку удостоверение рядом не найдено. На погибшей вся одежда кроме головного убора, видимых признаков насильственной смерти нет. На место только прибыли специалисты из судмедэкспертизы, уже работают следователи и кинологи. Отметим, что огромное количество полицейских машин привлекло внимание прохожих, и толпа зевак, несмотря на -20, внимательно следят за работой следователей.