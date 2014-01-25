На судебном процессе по уголовному делу в отношении бывшегои его подчиненных, суд отказал в ходатайстве адвоката самого высшего по рангу государственного чиновника, находящегося на скамье подсудимых. Речь идет о бывшем. На данный момент он находится под домашним арестом и имеет право выходить из дома только для поездки на судебное слушание. Адвокат подсудимого обратился к суду с ходатайством о возможности совершать прогулки три раза в неделю для своего подзащитного. Но суд отклонил эту просьбу. Данная мера пресечения – домашний арест – заключается в ограничение пределами жилого помещения свободы передвижения находящегося под домашним арестом лица. Болат ДАУКЕНОВ обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса. Это - "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или несколько преступлений, а равно участие в ней", "Присвоение или растрата чужого вверенного имущества", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог". Напомним, что ранее суд удовлетворил ходатайство от двух других адвокатов в отношении изменение меры пресечения – домашний арест – на подписку о невыезде. Подсудимаябудут иметь возможность ездить домой на выходные (в эти дни не проходят судебные слушания), атеперь сможет водить своих детей в школу (она одна воспитывает троих детей).