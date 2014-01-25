Специально для этого 15 человек прошли специальное обучение и теперь могут оказывать услуги и консультации слабослышащим людям языком жестов. Услуги для слабослышащих оказываются во всех ЦОНах региона. В руководстве учреждения говорят, что это только первый шаг на пути к созданию всех условий для людей с ограниченными возможностями. Как рассказал корреспонденту "МГ", с помощью представителей общества глухих Атырауского областного филиала в декабре прошлого года были организованы курсы занятий по подготовке сотрудников. В данное время они все прошли курсы и начали свою работу. Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе насчитывается более семисот людей с нарушениями слуха. - Я обратился в ЦОН по делам с документами. Если раньше даже для того, что бы получить адресную справку, приходилось прибегать к услугам наёмного сурдопереводчика, то теперь эти проблемы отпали. Я очень рад таким нововведениям, - делится эмоциямиКроме того, в центре в прошлом году приняли на работу четырех специалистов с ограниченными возможностями, в этом году для этой категории граждан откроется еще восемь вакансий.