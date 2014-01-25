Как рассказали рабочие, проблемы начались в середине 2012 года, после того как бывшее подразделение АНПЗ перешло в частную собственность и стало именоваться ТОО «АСД». Заработную плату с начала задержали на месяц, потом два, а потом уже и на полгода. Кроме того, выяснилось, что около года людям не перечисляли деньги в пенсионный фонд. Возмущенные рабочие начали писать письма в государственные органы. Вмешались государственная инспекция по труду, прокуратура и правоохранительные органы. На руководство ТОО даже завели уголовное дело. По словам, госинспекторами труда были проведены проверки. В ходе проверок были выявлены задолженности по заработной плате работников, которые составляют 17,7 миллионов тенге. В свою очередь в Департаменте по исполнению судебных актов, сетуют на отсутствие руководства фирмы, которое, судя по всему особым желанием общаться с представителями власти, не горит. Найдут руководителей, тогда можно будет говорить и о вариантах возвращения долгов.Возвращать деньги рабочим, скорее всего, придётся путем распродажи имущества строительной фирмы. Хотя, как установили судебные исполнители, оно находится в залоге у банка.