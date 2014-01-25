Иллюстративное фото с сайта mk.ru Иллюстративное фото с сайта mk.ru  Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру Атырауской области. 24 января в областной прокуратуре представители надзорного органа подвели итоги своей работы за прошедший год. - В социально-экономической сфере за 2013 год выявлено и устранено около 20 тысяч нарушений законности. Отменено свыше 1200 незаконных правовых актов. Возбуждено 43 уголовных дела. Восстановлены нарушенные права свыше 37 тысяч граждан, в числе которых - 10 тысяч несовершеннолетних. Всего же по актам прокурорского надзора к различным видам ответственности привлечено свыше 2300  правонарушителей. Под постоянным контролем находились вопросы защиты материальных интересов государства. По актам реагирования в государственный бюд­жет возме­щено около 7 млрд тенге, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Аслан НУРГАЛИЕВ. После вмешательства прокуроров выплачена просроченная задолженность по заработной плате на сумму более 370 млн тенге, тем самым защищены права 4700 работников. Также прокуроры защитили более 400 предпринимателей от неправомерного вмешательства госорганов в их деятельность. Кроме того продолжена работа по повышению эффективности противодействия экстремизму и терроризм. Правоохранительными и специальными органами области выявлена и предотвращена деятельность террористической группы, члены которой планировали совершить ряд террористических актов против сотрудников правопорядка. - Согласно статистическим данным за прошлый год совместными усилиями выявлено 20 преступлений данной категории, в том числе три факта финансирования терроризма, осуждено 36 человек, - отметил Аслан НУРГАЛИЕВ. Общеуголовная преступность в регионе, как и по всей стране увеличилась, рост составил 22,7%. Наибольший рост отмечается по преступлениям небольшой тяжести на 55,7%, средней на 22,2%, тяжких на 0,9%. При этом, на 45% снизилось количество особо тяжких преступлений. В целом, криминогенная обстановка в области осталась стабильной, рост указанных категорий преступлений связан с принимаемыми совместно с другими правоохранительными органами мер по обеспечению достоверности регистрации.  