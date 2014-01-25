24 января прокуроры подвели итоги по проделанной работе за 2013 год. Так, по словам, в прошлом году за совершение коррупционных правонарушений в дисциплинарном порядке наказано 122 человека, из которых 46 руководителей. Еще 32 работника освобождены от занимаемых должностей. Прокурорской проверкой возбуждено и расследуется коррупционное уголовное дело в отношении, который обвиняется в хищении 240 миллионов тенге. - Кроме этого прокуратурой возбуждено еще одно уголовное дело в отношении НУРУШЕВА, который вместо того, чтобы расторгнуть заключенные с аффилированным ТОО «Спецкомплектация» договоры за несвоевременную поставку товаров, и в судебном порядке признать его недобросовестным поставщиком, необоснованно продлил срок действия обязательств от 10 месяцев до 1,5 лет, причинив тем самым предприятию с 100%-ым госпакетом акции материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 235 млн 905 тысяч тенге, - сказал Аспенби ЖАРЫЛГАСОВ. По словам прокурора, проделана определенная работа по противодействию терроризму. Так, состоялся обвинительный приговор в отношенииА. Напомним, они совершили разбойное нападение на торговца магазина «Алло» в г.Уральск. Прокурора считают, что на разбой осужденные пошли, чтобы финансировать я террористическую деятельность на Ближнем Востоке. Кроме того, также к 3 годам лишения свободы осужденыВ за участие в финансировании террористической деятельности. - К уголовной ответственности привлечены лица, исповедующие нетрадиционный ислам, - рассказал зампрокурора области. - К 2 годам ограничения свободы осужденза незаконное хранение обреза охотничьего оружия, к 4 годам лишения свободы осужденза избиение сотрудника прокуратуры области. За причинение вреда здоровью имаму Каратобинской районной мечетик 3 годам ограничения свободы осужденПо словам ЖАРЫЛГАСОВА, успешно реализуется профилактика экстремизма и терроризма в местах лишения свободы и в целом по региону. На сегодняшний день государственные органы добились отрешения и полного отказа от радикальных идей 14 лиц, отбывающих наказание за террористические преступления. Об этом снят документальный фильм «Обманутые неправильным течением». Мирослава ШОНАЛОВА