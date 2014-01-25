Вчеракоторая ведет дело о крупных хищениях в регионе, удовлетворила ходатайство адвокатов двух подсудимых. По словамеготеперь будет иметь возможность ездить на выходные домой. - Моя подзащитная, бывший директор ТОО «Виар продукт», обвиняется по статье "Лжепредпринимательство". Проходит по данному уголовному делу. Была взята под арест 28 сентября 2012 года. Но уже 21 декабря была изменена мера пресечения – под домашний арест. Она проживает в Актобе, есть дети. И поэтому защита обратилась к суду с ходатайством об изменение меры пресечения – под подписку о невыезде. Это позволит ей в выходные дни, когда не будут судебные заседания, выезжать в Актобе к родным. Суд удовлетворил наше ходатайство, - сказал адвокат Бахытжан МАХАНБЕТ. Отмечается, что Татьяна ШАРЫПКИНА оказала следствию помощь и данная статья не столь тяжелая, чтобы держать подсудимую взаперти, что подразумевает собой домашний арест. Такое же послабление было дано бывшему. Ей также разрешили выходить на улицу для препровождения своих детей в школу.