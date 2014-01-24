Болат ЖАМИШЕВ оценил модернизацию жилья в Уральске

Сегодня, 24 января, в ходе рабочей поездки по Западно-Казахстанской области министр регионального развития РК Болат ЖАМИШЕВ ознакомился с ходом реализации программы «Модернизация ЖКХ». Первым объектом стал один из жилых домов Уральска, в котором был проведен ремонт за счет республиканского бюджета. Дом был построен в 1960 году для работников железной дороги. С тех пор, как дом был сдан в эксплуатацию, хорошего ремонта в нем не проводили ни разу. - Этот дом 1960 года постройки, - рассказывает председатель КСК «Жалын» Людмила СИЛАНТЬЕВА. - Дом был в неприглядном состоянии, текла крыша, разрушался фасад, все коммуникации были изношены. По программе модернизации ЖКХ в 2012 году был проведен капитальный ремонт за счет бюджетных средств на возвратной основе. С согласия жильцов провели ремонт. Гарантийный срок еще не прошел, но претензий к строителям у нас нет. По программе модернизации ЖКХ из средств республиканского бюджета в 2011-2012 годы было выделено 435,31 млн тенге, из них 324 млн в 2011 году, 111 млн - в 2012 году. За время реализации госпрограммы в городе было отремонтировано 52 многоквартирных жилых дома. Самое наибольшее количество жилых домов было отремонтировано в 2011 году - 30, на порядок меньше отремонтировали в 2012 году - всего 21, в 2013 году был отремонтирован один жилой дом за счет возвратных средств. - По данной программе за счет возвращения средств был отремонтирован только один дом, - рассказывает заведующий сектором коммунального хозяйства ЖКХ Мержан НУРТАЗИЕВ. - В 2014 году мы планируем отремонтировать 25 домов. Люди этих домов сами изъявили желание отремонтировать крыши, коммуникации, фасады домов. Также жители высотных домов в мкр. «Строитель» хотят заменить лифты. Что касается задолженностей, по этой программе прошел ремонт дома по адресу Кердери, 191. С момента заключения договора с декабря 2012 по декабрь 2013 года жильцы уже погасили полтора миллиона тенге, и на сегодняшний день задолженностей за жильцами нет. Также сегодня Жамишев посетил ТОО «Стекло-Сервис». Предприятие получило поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на общую сумму 923,4 млн тенге. Компания поставляет свою продукцию в Атыраускую, Актюбинскую и Мангыстауские области, а также экспортирует товар в Россию. Общий объем производства - порядка 172 тысячи кв.м. стекла на сумму 780,5 млн тенге, из них 50% идет на экспорт. После осмотра запланированных объектов в областном акимате состоялось заседание, где министр отметил, что в целом область развивается успешно. - По программе «Доступное жилье» действительно с 2011-2012 год был период отставания, - говорит министр Болат ЖАМИШЕВ. - Но прошлогодний план был выполнен. Это очень важно, потому что «Доступное жилье» - это программа, которой очень интересуется население. Мы, безусловно, будем поддерживать заявку региона области на 2015 год. Но в текущем году мы внесем изменения о трансфертах. В случае если какая-либо область будет осваивать средства не полностью и с отставанием, то мы будем перераспределять эти средства в другие регионы. Западно-Казахстанская область в числе тех, кому мы можем перераспределить деньги.