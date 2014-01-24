- Такое мероприятие можно назвать днем открытых дверей, - говорит. - К сожалению, день открытых дверей именно на стадионе "Юность" проводить часто не получится. Это зависит не от нас, а от погодных условий. Но сегодня для всех вход на стадион и прокат коньков будет бесплатный. Азат КАЗИХАНОВ уточнил, что бесплатно взять коньки и покататься можно будет только первый час, за второй час уже нужно будет заплатить прокат 300 тенге для взрослых, для детей 150 тенге. В обычные дни вход 200 тенге для взрослых, 100 тенге для детей от 7 до 16 лет, и бесплатно для детей до 7 лет. Всего в распоряжении «Юности» 150 пар коньков. Массовые катания начнутся в 18:00 и продолжатся до 23 часов. С собой нужно иметь удостоверение личности.