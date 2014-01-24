Иллюстративное фото с сайта www.apexradio.ru Иллюстративное фото с сайта www.apexradio.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на руководителя РГП «Казавтодор» Акимжана ОТЕМУРАТОВА. В субботу и воскресенье «Казгидромет» опять прогнозирует метель и видимость 20-50 метров в Актюбинской области. Как рассказал руководитель РГП «Казахавтодор» Акимжан ОТЕМУРАТОВ, последнюю неделю они больше занимаются спасением людей, чем расчисткой от снега трасс республиканского значения. - На пяти трассах республиканского значения работает 50 наших автомашин, - говорит Акимжан ОТЕМУРАТОВ. А должно быть 200 машин! Имеющаяся техника давно не новая. К примеру, машины для очистки снега у нас 90-ых годов прошлого века. Они уже отработали два положенных срока эксплуатации. Мы собираемся докупать еще 50 новых спецмашин, но тендера пройдут не раньше марта. Никто не ждал такой зимы. В этом году снега уже выпало в три раза больше, чем в прошлом. А впереди еще снежный февраль и март с метелями. Напомним, уже неделю в Актюбинской области лютуют бураны. Есть жертвы - обморозились четверо, один человек насмерть замерз в степи. АФ РГП «Казахавтодор» рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду. А в случае крайней необходимости выезда обязательно брать с собой запас еды, воды, горючего и как можно теплее одеваться.