В Уральске началась работа по спасению рыбы

Сегодня рыбинспекция вместе со студентами вышли на реку Чаган, и пробурили лунки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места событий. В зимний период, под слоем льда, доступ воздуха в водоем ограничен, а жизнедеятельность рыбы продолжается. Чтобы не допустить гибель рыбы специалисты уральской рыбинспекции постоянно ведут наблюдение, так как мелководные водоемы нуждаются в кислороде, и подвержены замору, особенно в период перепадов температуры. В основном для подачи кислорода в водоем используются ледобуры, другим способом является перекачка воды из одной проруби в другую, тем самым, аэрируя ее, насыщая ихтиофауну кислородом. В опасный период на одном гектаре площади проделывается не менее 10 лунок. - Для благополучной зимовки, нами проделываются авиационные работы, - рассказал главный специалист уральской межрайонной рыбной инспекции Николай РАЗВАРОВ. Они проделываются не только в январе, но и на протяжении всего зимнего времени. Мы привлекаем общественности, организации, которые могут нам помочь в этом плане. По словам главного специалиста, для этих работ института и техникумы выделяют им студентов, а лесхозы технику. Мирослава ШОНАЛОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА