Уральск. В районе Жазиры столкнулись две машины

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места событий. ДТП произошло в районе остановки «Жазира». По словам очевидца аварии, автомашина «Ниссан» ехала со стороны поселка Зачаганск в сторону города. Примерно возле АЗС «КазМунайГаза» иномарка стала обгонять другое авто, как вдруг его занесло. Автомобиль выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной марки «ВАЗ 21099». «ВАЗ» отбросило на обочину дороги. ДТП обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на месте аварии ждут дознавателей управления административной полиции. Фото Медета МЕДРЕСОВА