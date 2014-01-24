Иллюстративное фото с сайта http://hoccas.ucoz.ru Иллюстративное фото с сайта http://hoccas.ucoz.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Так, по сообщению областного ДВД, в Атырауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, наладившей поставку наркотиков из южных регионов Казахстана. Как отмечается в сообщении, в ходе расследования уголовных дел установлено, что указанная преступная группа создана женщиной, которая в период с февраля 2012 года по октябрь 2013 года организовала незаконный сбыт наркотических средств, конкретно героина - в особо крупных размерах. Помимо этого, ОПГ с целью получения большей выгоды примешивала к героину высокого качества различные добавки, увеличивая объем наркотиков. Группа состояла из 4 человек. Ее членов обвиняют по нескольким статьям УК РК - «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ» и «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе. Им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.