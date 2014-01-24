- В ближайшие сутки в Уральске ожидаются небольшие осадки в виде снега, - говорит начальник отдела прогнозов Татьяна ШИЛИНГ. - Днем и ночью температура воздуха составит минус 10-15 градусов. С 26 января ожидается понижение температуры до 30 градусов без осадков. - Ночью температура воздуха составит от 20-25 до 26-30 мороза, днем от 15-20 до 20-25 мороза. Такая погода продержится до конца января,- говорит Татьяна ШИЛИНГ.