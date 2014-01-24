По словам Боранбая ГАЛИЕВА, в Атырау продолжается суд над 22 подозреваемыми в крупных хищениях государственных средств. Вчера уже прошло одно судебное слушание. Что касается тех, кто оказался на скамье подсудимых, то, вот данные которые озвучила председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам по Атырауской области Гульмира ДАУЛЕТОВА. Именно она рассматривает этого уголовное дело. Бывшего первого заместителя акима Атырауской области Болата ДАУКЕНОВА обвиняют в совершении преступлений по четырем статьям уголовного кодекса РК - «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или несколько преступлений, а равно участие в ней», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества», а также «Служебный подлог». В злоупотреблении должностными полномочиями и участии в ОПГ обвиняются экс-аким Атырау Аскар КЕРИМОВ, бывший начальник облфинуправления Бауржан ДЖАНТЕМИРОВ и бывший замакима области Аскар АБДИРОВ. У последнего к тому же есть еще и статья «Служебный подлог». Из чиновников в этом же списке значатся директор ДГП «Госэкспертиза» Турланбек ДЖИЕНБАЕВ, начальник управления строительства Нурлан КЕНЖИБЕКОВ и начальник областного управления энергетики Бауржан ДЖАЙСАНОВ. Помимо них, на скамье подсудимых уже бывшие директор ТОО «БатысТрансСИМ» Раметулла АЛШЕНОВ, директор ТОО «Атыраукурманкурылыс» Курмангазы АЛИМОВ, менеджер по продажам Асхат ЕСЕТОВ, директор ТОО «Строй ЛТД» Эдуард ДУРМАНОВ, главный бухгалтер ТОО «Актобехаусконстракшн» Гульмира АЗБЕРГЕНОВА, директор ТОО «Снабойлстрой» Айгуль БЕЙСЕБЕКОВА, замдиректора по финансам ТОО «Снабойлстрой» Айнур БАТЫРБАЕВА, замначальника областного управления строительства Ибрагим АМИРОВ, директор ТОО «Азиямаркетс» Каиргали КАДЫРОВ, директор ТОО «Анитаконсалтинг» Татьяна ШАРЫПКИНА, инженер АО «Пассажирская лизинговая компания» Азамат КУРМАНТАЕВ, директор ТОО «Аркаим 2005» Александр КУЗЁМА. К слову, обвинения предъявлены даже двум безработным Улану КУРАЛБАЕВУ и Александру КОРИЦКОМУ. Всего же подсудимым предъявлено обвинение по шести статьям уголовного кодекса РК «Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней», «Служебный подлог», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Присвоение и растрата чужого вверенного имущества», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем» и «Лжепредпринимательство» Отметим, что 11 из подозреваемых находятся под арестом, 11 человек под домашним арестом и под подпиской о невыезде. На суде также присутствуют 19 адвокатов, 10 защитников подсудимых, 5 потерпевших и представители потерпевших. Статья 235 УК РК Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или несколько преступлений, а равно участие в ней.