ТОО «БатысКунбагыс» задолжало им около 200 млн тенге за урожай подсолнуха. Сельхозники сдали сырье на завод в октябре прошлого года, но до сих пор не получили деньги. Сегодня, 23 января, свои требования они в очередной раз высказали в СПК «ОРАЛ». Эта национальная компания является акционером предприятия-должника.

Учредитель «БатысКунбагыс» Мурат ЖАРКЕЕВ осужден за многомиллионные хищения, а сам завод сегодня находится на стадии реабилитации. В прошлом году, чтобы поддержать этот маслозавод, сельхозников попросили сдать туда сырье. Крестьянские хозяйства согласились, так они решили поддержать местного производителя. Раньше они возили подсолнух в Актобе. Но о своем решении крестьяне жалеют до сих пор – вот уже 4 месяца они не могут выбить долги с «Батыскунбагыс».

- Нашему хозяйству они должны 12 млн тенге. Мы, в свою очередь, должны погасить два кредита, которые мы брали в ноябре-декабре прошлого года у «Казагрофинанса» и Аграрно-кредитной корпорации. Мы попали в первом кредитном бюро как недобросовестные заемщики. И мы теперь ни в одном банке Казахстана не сможем взять кредит, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» Александр ЛИХАЧЕВ, директор крестьянского хозяйства «Хаменское» из Зеленовского района. – При этом у актюбинцев были лучше условия – они предлагали нам за сырье по 48 000 тенге за тонну, а здесь мы сдали по 44700! Я сдал 240 тонн, это 50 процентов от реализации. Через 2-2,5 месяца уже посевную надо начать, а нам даже семена купить не на что.

Всего в такую долговую яму попали около 30 хозяйств. Среди пострадавших и крестьянское хозяйство «Каркула», владелец которого недавно был застрелен в собственном доме.

- Нам «Батыскунбагыс» должен 21 млн тенге. По договору в течение трех дней они нам должны были оплатить первые 50 процентов суммы, остальную в течение 45 дней. Но мы ни копейки еще не получили. Сказали, что будет финансирование через «Казагрофинанс», но теперь все, говорят, что денег нет. Сейчас ситуация такая, что нас могут просто закрыть. Налоговая может арестовать счета и всё производство просто-напросто встанет. И тогда нам придется выкинуть на улицу около 200 человек. За каждым стоят семьи, за каждым – дети. Тем более в селе работу найти невозможно, - высказался бухгалтер ТОО «Каркула» Андрей ПЕРВЕРТАЛОВ.

Директор крестьянского хозяйства «Алтын Бидай» Бекболат МУКАШЕВ рассказал, что сельхозников поддержать местное производство убеждал замакима области Серик СУЛЕЙМЕН в сентябре прошлого года.

- Мы согласились. На самом деле это нам было бы удобно здесь сдавать урожай, чтобы и местное производство развивалось. Но мы, естественно, не знали, что так оно все обернется. Нам сейчас нужна помощь. Все твердят, что сельское хозяйство нужно поднимать, а нас топят. Не можем получить деньги за то, что мы уже отдали. Мы поверили властям. По нашему хозяйству долг «БатысКунбагыс» 56 млн тенге. Нужно сейчас готовиться к посевной, а как? – вопрошал Бекболат МУКАШЕВ.

Крестьяне рассказали, что, как правило, подсолнух они сажают в 10-15 процентах площадей, потому что после него земля должна отдыхать 5-6 лет. В прошлом году выдался неплохой урожай, говорят они, и надеялись получить хорошие деньги, а в результате оказались в плачевной ситуации.

К зданию главного акционера ТОО «БатысКунбагыс» - АО «НК СПК «Орал» крестьяне пришли большой группой. Журналистов на переговоры не пустили, сообщив, что там будут озвучены коммерческие тайны, но позже председатель правления СПК «Орал» Ержан БАЛТАЕВ созвал прессу и сообщил, что они делают все возможное, чтобы решить проблему крестьян.

- Сейчас мы прорабатываем разные вопросы и разные методы, в том числе финансирование за счет кредитования. Также имеется определенная дебиторская задолженность. Мы будем делать все, чтобы, прежде всего, обеспечить возврат денег сельхозтоваропроизводителям. Самая главная задача – это чтобы маслозавод работал, и мы предпринимаем все меры, что он вышел на полную мощность, - заявил Ержан БАЛТАЕВ, не называя конкретных сроков.

Завяленная мощность ТОО «Батыс Кунбагыс» 7 400 тонн масла в год, но пока они вышли, как выразился Ержан БАЛТАЕВ, «на определенный уровень».

Фото Медета МЕДРЕСОВА