Об этом стало известно сегодня, 23 января, на отчете акима Аксуатского сельского округа Любови ИСКАЛИЕВОЙ. Замдиректора по производству ТОО "Аксуат" Бауыржан ТЛЕККАБУЛОВ рассказал, что их предприятие является официальным дилером Бобровского машинно-тракторного завода. - Машкомплекты мы закупаем в Беларуси, и здесь на месте полностью ее собираем, - сообщил замдиректора. - Производство наше налажено, в 2012 мы реализовали 60 пресс-подборщиков, в 2013 году -  30. Но все зависит от спроса. Рулонный пресс-подборщик предназначен для сборки сена,  скатывания в рулоны и обвязывания шпагатом. Последний пресс-подборщик мы отправляем в Чапаево. ТОО «Аксуат» также занимается посевом различных культур. По словам Бауыржана ТЛЕККАБУЛОВА, помимо этого, у предприятия имеются посевные площади, луга.  На этот год было засеяно 150 гектаров озимых культур, а также в планах занятие животноводством. - Мы собрали поголовье и нам выдает кредит фонд поддержки предпринимателей. Бизнес-план на три года составлен, - сказал заместитель. Мирослава ШОНАЛОВА