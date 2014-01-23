ЗКО. В селе Аксуат цех выпустил 30 единиц сельхоз техники

Об этом стало известно сегодня, 23 января, на отчете акима Аксуатского сельского округа Любови ИСКАЛИЕВОЙ. Замдиректора по производству ТОО "Аксуат" Бауыржан ТЛЕККАБУЛОВ рассказал, что их предприятие является официальным дилером Бобровского машинно-тракторного завода. - Машкомплекты мы закупаем в Беларуси, и здесь на месте полностью ее собираем, - сообщил замдиректора. - Производство наше налажено, в 2012 мы реализовали 60 пресс-подборщиков, в 2013 году - 30. Но все зависит от спроса. Рулонный пресс-подборщик предназначен для сборки сена, скатывания в рулоны и обвязывания шпагатом. Последний пресс-подборщик мы отправляем в Чапаево. ТОО «Аксуат» также занимается посевом различных культур. По словам Бауыржана ТЛЕККАБУЛОВА, помимо этого, у предприятия имеются посевные площади, луга. На этот год было засеяно 150 гектаров озимых культур, а также в планах занятие животноводством. - Мы собрали поголовье и нам выдает кредит фонд поддержки предпринимателей. Бизнес-план на три года составлен, - сказал заместитель. Мирослава ШОНАЛОВА