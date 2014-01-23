В Уральск приехал министр регионального развития ЖАМИШЕВ

Сегодня, 23 января, в Уральск с рабочим визитом прибыл министр регионального развития Болат ЖАМИШЕВ. В планах министра посетить ряд предприятий Западно-Казахстанской области. Первым объектом, который осмотрел Болат ЖАМИШЕВ, стал домостроительный комбинат ТОО «СВ Плюс». Напомним, что на базе предприятия в ноябре 2006 года сдан в эксплуатацию завод по производству товарного бетона. Мощность завода составляет 12 тыс. м³ бетона в год. В 2008 году на базе данного предприятия введен в эксплуатацию цех стоимостью более 1,2 млн. евро по производству железобетонных изделий. Реализация данного проекта позволила выпускать пустотелые плиты длиной до 18 метров. В рамках программы «Доступное жилье-2020» предприятием в 2013 году реализован 1 этап проекта по строительству домостроительного комбината. Мощность проекта 40 тыс. кв. м жилья в год. - Мы начали производство в конце 2013 года, - рассказывает главный технолог ТОО «СВ Плюс» Андрей ГОРСКИЙ. - Производим колонны, ригеля. Эта продукция идет на строительство сборно-монолитных строений. Сейчас мы строим два пятиэтажных дома из сборно-монолитного каркаса. Нами в заводских условиях изготавливаются колонны сразу на 2-3 этажа, а также изготавливаются ригеля длиной до 15 метров. Сборка конструкции производится уже на строительной площадке. В рамках программы «Доступное жилье-2020» предприятие приступило к строительству двух домов по системе сборно-монолитного каркаса. Площадь застройки - 1,2 га. В настоящее время завершено строительство нулевого цикла. Со слов специалиста строительство по этой технологии обходится на 30-40% дешевле, чем строительство монолитного дома, а также сборно-монолитные дома возводятся в 3-4 раза быстрее, чем по другим технологиям. Вторым объектом стали новостройки в поселке Зачаганск. Дома были построены для очередников, но пока не заселены. В ходе разговора директор ТОО "Отделстрой" Валентина МИХНО посетовала на то, что строительство по старой цене прибыли практически не приносит. Но по заверениям Болата ЖАМИШЕВА, в ближайшее время этот вопрос будет пересмотрен. - Эти дома были построены для очередников, - рассказывает Валентина Павловна. - Здесь квартиры площадью от 40 до 80 квадратных метров, которые будут распределяться по количеству человек в семье. Я очень рада, что сейчас будет поднята стоимость за квадратный метр, так как 78 тысяч за квадратный метр - это нереальная цена. Так как дорожает абсолютно все. Также Валентина МИХНО рассказала о своих намерениях участвовать в новой программе «Ветхое жилье». Что с её слов даст возможность людям перебраться в нормальные условия для жизни. Сегодня, 23 января, министр также посетит объекты, возводимые по госпрограмме «Акбулак» в селе Таскала.