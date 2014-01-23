- Нами была разработана корректировка генерального плана города Уральска. Проект рассчитан до 2030 года, за этот период город вырастет еще на 5 тысяч гектаров. Нам необходимо не только решать текущие внутригородские вопросы, мы уже сейчас должны думать о возможностях расширения инфраструктуры города. Речь идет о транспортной системе и энергетике. Поскольку это системная задача, здесь требуются общие усилия всех структур, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ перед общественностью города, разъясняя послание президента. Градоначальник также сообщил, что в городе намечен рост промышленного производства, объем которого за 2013 год составил 112 млрд.тенге. Это на 11,4% больше 2012 года. - Президент страны призвал искоренять иждивенчество, потребительское отношение людей к своей стране. Человек не должен сидеть с протянутыми руками и ждать, когда за него что-то сделают. Надо самим трудиться. К примеру, в городе активно развивается малый и средний бизнес. На сегодняшний день зарегистрировано 29 тысяч субъектов МСБ, это на 20% больше уровня прошлого года. Предпринимателями города произведено продукции на сумму 59 млрд. тенге. За 2013 год от субъектов МСБ поступило налогов в местный бюджет на сумму 8,7 млрд тенге, - сообщил аким. - Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляет 36,5 тысяч человек. - Президент страны подчеркнул, что следуя глобальным тенденциям урбанизации, доля городских жителей будет постоянно расти. Уральск растет на глазах. Количество жителей приблизилось к трехсоттысячной отметке. Сейчас в городе проживают 277 тысяч 585 человек. За последние 12 лет численность населения увеличилась почти на 60 тысяч человек, то есть на 22%. Затронул КУЛЬГИНОВ и тему обеспечения детсадами. По его словам, на сегодня детсады посещают 11 744 ребенка. За последние восемь лет в Уральске был построен 21 детсад, куда устроились более 4,5 тысяч детей. - Сейчас охват дошкольным образованием в гороед составляет 96 процентов. Это один из лучших результатов по республике. В то же время в очереди в сады стоят 1920 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Мы работаем над этим, - заявил аким города.