Иллюстративное фото с сайта bazarua.net Иллюстративное фото с сайта bazarua.net Парламент Казахстана рассматривает новый проект уголовного кодекса, в котором предлагается ввести уголовное наказание за провокацию трудовых конфликтов, сообщает "Радио Азаттык". С проектом нового уголовного кодекса можно ознакомиться на сайте генеральной прокуратуры Казахстана. Согласно предлагаемой статье 400, за провокацию трудовых конфликтов участникам забастовки грозят штрафы, исправительные работы и лишение свободы на срок до трех лет. В первой части статьи говорится, что, если суд признал забастовку незаконной, а ее участники призывают к ней публично — через масс-медиа или социальные сети, участникам забастовки грозит несколько мер наказания на усмотрение суда: штраф до одной тысячи месячных расчетных показателей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до одного года. Во второй части статьи наказание ужесточается и уже предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы. Лишение свободы участников незаконной забастовки предполагается за "те же деяния, причинившие существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства либо повлекшие массовые беспорядки".