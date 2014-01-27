Фото с сайта hvylya.org
Предложения Виктора Януковича для оппозиции занять высокие посты в правительстве в обмен на прекращение акций неповиновения в Киеве и регионах страны не являются бессрочными, крайний срок по ним — вторник, 28 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады от правящей Партии регионов и участника переговоров Олега Царева, которое будет опубликовано в номере "Российской газеты" за понедельник, 27 января.
"Наши предложения в адрес оппозиции звучат как бессрочные. Конечно, это не так. Контрольная точка — вторник, заседание Верховной рады, где политический кризис может быть разрешен в рамках конституционного поля", — сказал Царев.
Вечером 25 января в ходе переговоров в Киеве Янукович предложил лидеру партии "Батькивщина" Арсению Яценюку занять пост премьер-министра Украины, а Виталию Кличко, лидеру партии "УДАР" — должность вице-премьера по гуманитарным вопросам.
В случае согласия Яценюка стать премьером Янукович выразил готовность отправить правительство Николая Азарова в отставку.
Оппозиция отреагировала на предложение главы государства критически, однако пока не дала окончательного ответа.
"Мы, мягко говоря, не в восторге от этого предложения. Я прекрасно осознаю, что сейчас происходит на Украине. Страна на грани банкротства. Они ограбили страну за последние 3,5 года до того, что казна государства пуста, страна ими заведена в полный и тотальный хаос. И именно поэтому они хотят избежать ответственности и ожидают от нас ответа, примем ли мы ответственность, или нет", — заявил Яценюк.
Между тем протестные акции в центре Киева не утихают, вечером 26 января активисты захватили здание министерства юстиции в Киеве.
Об этом в своем фейсбуке сообщил координатор движения "Спільна справа" ("Общее дело") Александр Данилюк.
В своем сообщении Данилюк призвал помочь активистам в блокировании здания.
Здание украинского Минюста расположено по адресу улица Городецкого, 13, неподалеку от Крещатика и Майдана Незалежности. В здании находится один из выходов из станции метро "Крещатик".
Ранее, 25 января, активисты "Спільна справа" объявили о захвате зданий министерства энергетики и министерства аграрной политики Украины.
Всего в ходе беспорядков в Киеве пострадали более 300 правоохранителей, при этом более 100 из них госпитализированы, сообщает МВД Украины.
"По состоянию на 26 января за помощью к медикам обратились 311 правоохранителей, которые пострадали во время массовых беспорядков. 118 из них госпитализированы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что у пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравления неизвестными веществами.
Напомним, в конце ноября 2013 года на Украине начались протесты против приостановки процесса евроинтеграции Украины.
Катализатором ожесточенных столкновений в январе 2014 года послужил принятый Радой пакет законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, клевету в СМИ, хакерские атаки в интернете и в целом усложняющих любую протестную активность граждан. 22 января законы вступили в силу.
В столкновениях 22 января на улице Грушевского в центре Киева были убиты охранники Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.
Сообщалось, что мужчины погибли от огнестрельных ранений. МВД утверждает, что не использует боеприпасы, которыми были убиты эти люди.
Утром 25 января в больнице скончался еще один мужчина, получивший ранение грудной клетки в массовых столкновениях 22 января.
23 января, в четверг, лидеры украинской оппозиции провели переговоры с президентом Виктором Януковичем, на которых была достигнута договоренность о перемирии: стороны прекратят применение силы, а МВД отпустит задержанных в ходе беспорядков.
Митингующие отреагировали неоднозначно: одни требовали продолжить активное противостояние, другие призывали "прислушиваться к советам".
Однако уже на следующий день на улице Грушевского произошли массовые беспорядки. Также сообщалось, что неизвестные напали на трех милиционеров в районе Майдана.
Один из них госпитализирован с ножевым ранением, остальных, по данным МВД, радикалы удерживают в здании Киевской городской государственной администрации.