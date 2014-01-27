Иллюстративное фото с сайта azattyq.org Иллюстративное фото с сайта azattyq.org Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В 2013 году в Атырау финансовая полиции поощрила 16 лиц, сообщивших правоохранительным органам о фактах коррупции. Каждый из этих людей получил немалые денежные вознаграждения. Общая сумма выплаченных средств составила 1 млн 715 тысяч 500 тенге. По данным, предоставленным финансовой полицией области, всего было 20 заявителей. 16 человек уже получили деньги, оставшиеся 4 заявителя будут поощрены после вступления в силу приговора суда. Полученные суммы разнятся. Зависит это от тяжести преступления, о котором сообщил заявитель. Из 16 поощренных лиц, 11 заявителей получили по 121 тыс. 170 тенге, троим выдали по 86 тыс. 550 тенге, двум заявителям - по 69 тыс. 240 тенге и 53 тыс. 760 тенге, соответственно.