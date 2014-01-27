Иллюстративное фото с сайта www.panoramio.com Иллюстративное фото с сайта www.panoramio.com Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДЧС по ЗКО. Сообщение о том, что житель села Сайкудук Акжайыкского района пропал, поступило в ДЧс 24 января. Стало известно, что 74-летний мужчина выехал из села на поиски пропавшей скотины. Позже домой вернулась его лошадь. Самого хозяина не было. На его поиски выехала оперативно-спасательная группа. - Оказалось, что мужчина сбился с пути, - рассказал сегодня начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО Максим ХАЙРЕКЕНОВ. - Он сумел дойти до населенного пункта Кособа, откуда связался с родными. По словам Максима ХАЙРЕКЕНОВА, сельчанина, который пропал еще 20 января, до сих пор не нашли. Тогда из Саройского сельского округа Сырымского района выехал 52-летний мужчина. По некоторой информацией он поехал в соседнее село в баню. Позже лошадь вернулась, а хозяин нет. Тогда родственники и обратились за помощью. - К поискам сразу же приступила оперативно-спасательная группа, подключились и местные жители, - сказал Маским ХАЙРЕКЕНОВ. К сожалению, пока никаких результатов нет, но поиски продолжаются.