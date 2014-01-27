Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Кондукторы общественного транспорта предупреждают пассажиров, что с 1 марта проезд в общественном транспорте планируют повысить до 60 тенге. - Себестоимость проезда одного пассажира с конечной остановки Студенческая до парка Пушкина, к примеру, составляет 120-150 тенге, - рассказывает замдиректора ТОО «Троллейбусный парк» Гизат АЛДИЯРОВ. – Подорожало горючее, запчасти, да и зарплату водителям и кондукторам тоже нужно платить. На сколько подорожает проезд – решат депутаты гормаслихата. Известно, что заявку о повышении стоимости проезда в общественном транспорте подал в акимат ТОО «Автопарк». Компания просит повысить тариф с 45 тенге в автобусах большой вместимости и 55 тенге в автобусах малой вместимости до общей расценки - 60 тенге.